遠端醫療4／台灣產業鏈完整　「新應用模式」是機會也是挑戰

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台灣數位健康產業協會（TAIDHA）曾指出，全球半導體目前每年商機約達5000多億美金，而大健康產業商機預估在2030年竟可達15兆美金。TAIDHA副理事長、醫聯網董事長王欽堂接受《NOWnews今日新聞》採訪時揭露台灣產業現況，他表示，台灣擁有全球最完整的健保資料庫，卻無法在完備的法規，以及確保個資安全的情況下，研發商品並加以應用，稍稍可惜。「可理解任何要改變現有健康照護的模式或醫療過程，都需要有法源依據，但事實上，產業界與醫界跨界溝通著實不易，畢竟一個講商機、一個講公益。」
全球遠端醫療市場快速成長，資通訊技術開創多元醫療服務的未來指日可待，「台灣在ICT產業稱霸全球超過20年，醫療水平與美國、日本不相上下，這些優勢都奠定台灣發展遠端醫療的基礎。」王欽堂提到，像是廣達、華碩、英業達、宏碁以及研華等電子五哥，在傳統、新興智慧、AI醫材與醫療物聯網等領域著墨多年，產業鏈相當完整，而電信廠商如中華電信、台哥大與遠傳在基礎建設上也扮演關鍵要角。
遠端醫療常態化 台灣的挑戰與機會
遠端醫療串連健康照護各個環節，其中，民眾對於醫材的適用性無疑是遠端醫療走入常態的關鍵因素，工研院服科中心組長黃素珍接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，「輕量化醫材」的技術發展以及「醫材租賃」的新應用模式是台灣產業的挑戰也是機會。
挑戰在於，醫材開發本就需花費大量的時間成本，待開發後，還需進行臨床驗證，並在取證後才可進一步推廣使用，加總起來動輒4、5年；而機會則是，輕量化醫材因使用容易，將成為產業上的一大商機，未來也將日漸普及，部分民眾對於醫材的需求僅止於急性後期的照護，因此開發輕量化醫材後的推廣，不必遵循傳統式賣斷買斷，可發展一套租賃新模式。
工研院作為國際級應用機構，曾開發的遠端醫療輕量化醫材包括「手持式超音波」，將傳統大型超音波縮小至手機大小，可用於皮膚淺層、血管掃描、腹部超音波等，另外還有具備AI分析的「手持式眼底鏡」，除了可精準判讀糖尿病眼底病變外，還可協助診斷細微病變，避免病患錯失黃金治療期，上述兩項醫材皆已技轉給國內廠商。除此之外，榮獲2020年全球百大科技研發獎的「慢性傷口智慧照護」系統，可透過AI人工智慧深度學習辨識傷口大小、深度與組織情形，不僅縮短醫護人員作業時間，也可即時上傳至系統，讓遠端醫生立即掌握病患資訊。
在科技高速發展下，新型態的智慧醫療與看診模式已然成為趨勢，而從醫院端的學習與接受、法規上的調整，再到技術發展與推廣，種種高牆都得一一擊破，才能成功增進社會福祉，同時也帶動產業發展、創造經濟價值。
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