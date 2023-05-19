馬如龍帥孫離世4年 母親曬合照弔唁「你在那都好嗎」引鼻酸
資深藝人馬如龍2019年因肺腺癌辭世，他的22歲外孫黃博鈞外型帥氣，2019年5月18日在麻豆的產業道路上，與正要左轉的計程車發生車禍，被撞飛後就倒在地上，還沒來得及送醫就已宣告不治。他的母親黃詠淇昨（18）日在臉書上發文哀悼，弔唁的字句看了令人鼻酸。
記者薛羽彤/綜合報導
黃詠淇是馬如龍和第二任妻子生的小孩，昨日是兒子的忌日，她在臉書上抒發心情「5月18日，四年了，難忘的傷痛，不忘的思念。小伙子（兒）..你在那都好對嗎？家人們都好，所以你也一定要好！」並放上與兒子合照，短短幾句話可見母親對孩子的思念之情，網友也紛紛安慰她「他一定希望妳過得更好！」、「妳要代替他們把生活過得更好」。
馬如龍2018年11月被檢查出罹患肺腺癌，黃博鈞2019年5月18日發生嚴重車禍，當場離世，知道外孫過世，馬如龍心情悲痛不已，病情也因此惡化。2019年6月1日馬如龍手術小腸破裂併發敗血症陷入昏迷，之後癌細胞擴散到脊椎和肝，馬如龍於6月9日過世，享壽80歲。黃詠淇接連失去兒子與父親，對她來說可謂雪上加霜，臉書上封面照也換成兒子跟父親合照，網友也希望她多保重，好好過生活。