台中媽祖國際文化節最終場 明華園《鬼菩薩》梧棲登場
由台中市府文化局舉辦的「2023台中媽祖國際觀光文化節」，自1月下旬由明華園星字戲劇團打頭陣，在新社區九庄媽廟埕演出後，４個月來，已有近20組藝文團隊，在各地百年媽祖宮廟廣場接力表演，吸引如潮民眾參與。最終場是梧棲朝元宮場次，邀請明華園日字戲劇團於21日晚間粉墨登場，壓軸演出精彩大戲「鬼菩薩」，歡迎鄉親相揪來看戲。
記者金武鳯/台中報導
台中媽祖國際觀光文化節已舉辦多年，旨在透過藝文活動帶領民眾了解媽祖文化。今年共有12間百年媽祖宮廟參與，由文化局邀請在地與全國優質藝文團隊近20組，自1月下旬開始，與各宮廟配合，輪番演出１４場次歌仔戲及藝文表演，是延續「與媽祖同行」主軸，邀請民眾隨著文化節活動，走遍媽祖宮廟，了解各地宗教文化。
前後歷時4個月，繼5月10日至12日連續三天，分別在神岡社口萬興宮、豐原慈濟宮以及大肚萬興宮邀請優質團隊演出後，國際文化節也進入尾聲，最終場的梧棲朝元宮場次，將於5月21日晚上7時，邀請明華園日字戲劇團在梧棲老街文化廣場演出精采大戲《鬼菩薩》。
明華園日字戲劇團經典戲碼《鬼菩薩》，由擔任劇團第一丑角的陳勝在親自編導，亦正亦邪、亦人亦魔的「鬼菩薩」是整齣戲的靈魂。「鬼菩薩」一手拈卍佛印，虔誠迎向光明內心，另一手卻持戒刀嫉惡如仇，要斬斷一切邪孽，在血染飄紅的剎那終結罪惡，隨著梵音佛唱又回轉到人間，人物設定引人入勝，劇情轉折高潮迭起。