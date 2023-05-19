名家論壇》謝國安／郭董「超新星爆炸」聲量誰接收

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然而國民黨最後選擇徵召侯友宜，讓郭董創造的聲量就跟超新星爆炸一樣燦爛。藍營諸多陰謀論紛紛出爐，矛頭幾乎全部指向黨主席朱立倫。侯友宜的被徵召若是已內定，那又何苦讓郭台銘產生無限希望。侯友宜的「出征宣言」也被外界解讀成空洞沒內容，讓他原本該展現的爆發力打折。郭台銘雖在臉書上發文支持侯，但隨即諸多內幕不斷曝光，郭台銘本人也暫時不對外表示任何意見，也顯得藍營內部詭譎多變。按照理想狀態，郭董都支持侯，未來八個月藍營應該要立刻整隊就定位迎戰賴清德，但目前看來朱跟國民黨還在焦頭爛額處理郭台銘的問題，而侯友宜看起來面對如海般的質疑與負面聲量，成為總統參選人的他，目前也不見任何動作與言論來彌合跟郭之間的關係，郭台銘支持者的情緒與質疑無法獲得舒緩與解決。那麼郭董「超新星爆炸」後的聲量，誰來接收？
部分郭台銘粉絲對國民黨提名不滿，嚷嚷的不投侯友宜。目前看來，侯友宜並沒有辦法接收郭台銘粉絲的聲量，反而民眾黨主席柯文哲是得利者。國民黨公布的內參民調可以看出，柯文哲跟郭台銘、侯友宜的民調數字是打平的，目前柯站上25%的支持度。以聲量上來看，柯文哲在近兩個月雖然聲量不如郭侯，也穩定在前七名，最近連續三周排名第六。上週的聲量總分44329，持續的穩定。而根據壹蘋新聞網在國民黨徵召當天做的即時調查甚至顯示，郭台銘不選，竟然有接近五成的郭粉想轉投柯文哲。先撇開調查的精準度，這份資料某程度就是反映了郭台銘聲量，大部分由柯文哲收割，柯算是這波國民黨總統徵召大戲中的最大獲利者。柯文哲民調緩步上揚，藍白更沒有合的本錢。而目前郭台銘跟國民黨的「徵召內幕」持續流竄的狀態下，侯友宜得防止自己成為光桿司令，跟郭台銘之間的關係，勢必得即刻彌補。不然未來恐怕對他的選情會受到相當大的影響。
另外上周才結束的國民黨大安區立委初選，毫不意外的羅智強以輾壓的方式獲得初選勝利。羅智強上周聲量排名高居第五，總分突破五萬，排在他前面的只有郭台銘、侯友宜、蔡英文、賴清德，堪稱「總統級聲量」。更可怕的是，替羅智強發聲或輔選的子弟兵，包括台北市議員楊植斗（33名）、台南市議員蔡宗豪（42名）、雲林縣議員陳芳盈（24名），以及羅智強曾大力協助輔選參選屏東縣長的蘇清泉（40名）聲量全面暴增，進入排行榜前五十名，讓羅智強的言論側翼更為密實。他的對手鍾沛君在政治上聲量僅靠著少許側翼支撐，自己的排行也只有22名，完全被打趴。鍾沛君的選戰策略失誤，空戰不如人的狀況下，無法找到合適的議題當作決戰點，也忽略黨員投票也許還有機會一拚的狀況下，選擇全民調，結果不僅議題隔靴搔癢，最後的耳語退選說還被對手快速反擊，注定讓她在民調當中無法討好。畢竟鍾沛君不是徐巧芯，羅智強也不是費鴻泰。某種程度上來說，黨內同志初選，跟真正在選舉中對決相比，其實可能還更難打。尤其是對手堪稱「空戰之王」的狀態下，以己之短攻敵之長，也注定了失敗的命運。
回到郭董的話題。其實超新星爆炸看似恆星的盡頭，其實也是新生。發散出去的星雲，也是未來再成為新生恆星的基礎與養分。經歷過兩次挫折的郭董，接下來會怎麼出招，依舊會是接下來，政治上被關心的焦點。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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