im.B自救會告盛竹如 也嗆蔡英文「我們該怎麼理財？」
「im. B」上月底遭爆涉嫌詐騙、吸金，近來該平台負責人曾耀峯還被查出，政商關係良好。imB受害人組成刑事自救會，今（19）日前往台北地檢署按鈴，對已遭羈押的曾耀峯等主要8人以及所屬業務、知名主持人盛竹如超過30人涉嫌加重詐欺、背信、銀行法等。
記者潘千詩／台北報導
imＢ自救會北區代表陳玠滕說，他們夫妻是因為看到盛竹如的廣告，以及想做理財規劃，才想透過正規理財管道理財，而非媒體報導是因投資人太貪心。事實是imB外表包裝成合法外衣，還在金融博覽會展覽，蔡英文總統也去拜訪過，誰知道imB是詐騙？重點是大家的錢都是匯到新光銀行，請問新光銀行沒有責任？錢又不是用加密貨幣，連匯到銀行都會出問題，我們能相信誰？大家還能投資什麼？要怎麼理財？「請蔡英文總統告訴我們，我們要怎麼做理財？」
陳玠滕表示，imB所有受害人發起全省的集體訴訟，目前統計超過100人，總被害人至少4000人，自救會主要訴求有三，第一、希望政府能重視此事，台灣詐騙集團太猖狂了，imB案最扯的是所有被害人都是把錢匯到銀行，請問金管會沒有責任嗎？第二、所有業務都說「我不知道、我不知情、我自己也投很多」，請問此案只有老闆一人所為嗎？第三點、所有受害人都是看盛竹如的代言而來，請問他沒有責任嗎？
媒體追問，民進黨立委陳歐珀的座車以及陳歐珀的競選後援會與辦公室，都是imB曾耀鋒與女友張淑芬無償提供。對此，到場聲援的新北市議員林國春表示，民代會不知道車子來源嗎？誰給你錢就收，難道不該去求證？到底有多少人收詐騙的錢？現在詐騙集團騙老百姓的錢，再把錢拿給政治人物，這不是可惡中的可惡嗎？老百姓怎麼受得了？如果今天有警察跟詐團有牽扯，馬上就要下台被法辦還要送懲戒，但這些政府官員竟大喇喇跟詐團在一起，而且還拿此來宣傳，很多被害人看了信以為真，剛剛被害人都說了連蔡英文都去拜訪。