陳歐珀認曾接受im.B犯嫌贊助！黃國昌：無恥至極！
不動產借貸媒合平台im.B遭爆以「假債權、真吸金」方式，詐騙吸金高達25億元台幣，受害人數高達數千人。時代力量前立委黃國昌昨日踢爆，im.B位在宜蘭羅東的大本營，竟是民進黨立委陳歐珀競選後援會與服務處。陳歐珀今（19）日出面為識人不明道歉，並承認去過犯嫌曾耀鋒的豪宅招待所，強調若有與詐騙集團掛鉤他就退選。對此，黃國昌回應怒批陳歐珀無恥至極，呼籲應該趕快交代與詐騙主嫌投資合購的房子。
記者呂炯昌／台北報導
黃國昌透過臉書回應表示，看完陳歐珀的記者會，真的覺得既悲哀又可笑，從本來的不熟、只有數面之緣，到今天終於改口，承認有接受主嫌曾耀鋒贊助，不僅是辦公大樓與座車，更有自家人與吸金詐騙犯張淑芬一起投資合購不動產。在記者追問下，也承認了去過曾耀鋒的豪宅招待所。「原來這樣叫不熟？原來這樣叫只有數面之緣？之前說謊都不會臉紅的，簡直無恥至極！」
黃國昌反問，「最大的問題是，只有這樣嗎？接受詐騙集團「贊助」的，只有陳歐珀嗎？」坐等民進黨中央的調查與處置，看看民進黨對於陳歐珀的劣行，所展現出的標準與態度。也看看其他拿過詐騙集團好處的，會不會自己把錢吐出來！
黃國昌呼籲陳歐珀應該趕快交代那棟與詐騙主嫌投資合購的房子，裡面有不法犯罪所得，是刑事上應扣押之物，趕快交出來賠償受害人。