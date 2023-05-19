劉德華21歲青澀樣曝光！大膽演禁片《投奔怒海》全因周潤發一句話
由許鞍華執導、關錦鵬擔任副導演的《投奔怒海》，集合香港巨星林子祥、繆騫人及當時是新人的劉德華及馬斯晨共同演出，電影聚焦越南解放後面臨的社會問題和人性扭曲，是香港新浪潮極具代表性的經典作品之一，但因當時的政治氣氛敏感，本片遭到台灣與中國大陸同時封殺，成為「傳奇禁片」，剛出道沒多久的劉德華卻也因此獲選演出，受周潤發激勵：「你現在是什麼市場都沒有，拍吧！」
記者黃雅琪/綜合報導
《投奔怒海》為1982年上映的電影，是許鞍華的「越南三部曲」中最後一部作品，片名更是由武俠大師金庸賜名，但40年前的政治氣氛緊張，《投奔怒海》到中國大陸的海南島進行取景拍攝，因而被台灣封殺，電影內容也遭到中國大陸禁演，同時被兩岸封殺是影史上罕見的狀況，本片被視為「傳奇禁片」。
多年後《投奔怒海》終於重見天日，去年已在金馬影展進行放映，讓影迷們可以重溫劉德華21歲時的青澀少年模樣！許鞍華回憶當年屬意電影中越南青年的角色由周潤發演出，但當時電影已確定會被台灣封殺，周潤發為了顧及台灣市場決定放棄演出，才用了演藝事業剛起步的劉德華，許鞍華表示一開始對這位新人有所保留：「我們一開始都會擔心，因為他的外貌很特別又很出眾，一看就是劉德華，完全不像個普通人。」
但劇組特別在劉德華的造型下功夫，不但剪短了他的頭髮，還特別安排他到海南島的大太陽下曬了3個小時，讓皮膚變黑許多，更貼近角色。《投奔怒海》也開啟了他和許鞍華合作的緣分，兩人到2012年再度合作的《桃姐》，便是獲獎無數，得到高度評價的出色作品。劉德華曾在個人的自傳中提到這段往事，在接拍《投奔怒海》之前，特別問了周潤發台灣封殺的問題，他也思索是不是會影響到自己在台灣市場，但周潤發則是激勵他說：「你現在是什麼市場都沒有，拍吧！」《投奔怒海》5月26日上映。