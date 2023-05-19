「火冒4.05丈」涉歧視　台大原民生抗議、盼重視族群主流化

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但有台大學生在臉書表示，當初看到「火冒4.05丈」布條時，想著是自己太過於敏感，但是3乘上了1.35倍就是4.05，事後去查投稿布條的說明，竟寫著「原住民特權是政府對平地人的暴政」。
該活動規定所有懸掛在學生會借用空間的布條都必須登記；公司廣告、系所社團等活動廣告宣傳學生會不接受登記懸掛；涉及仇恨、宣揚暴力、對特定個人攻擊的言論，學生會也不接受登記懸掛；懸掛後若引發爭議將有可能遭到撤除。
台大學生會轉型正義小組日前在臉書公開致歉，坦言這場活動的外溢效果，已經使面對社會壓迫的性少數、原住民族造成汙名的加深。對2學期以來，針對轉型正義與性別、種族舉辦相關講座的校學生會轉正小組而言，活動已經悖離原先預設的目標，也違背了本組創設的初衷，「想在此向因此受到傷害的同學與利害關係人致歉。」
台大學生會轉型正義小組表示，當時在決定是否接受刊登此一布條時，學生會內部並未做到充分溝通與共識達成，而率然做出刊登決定，坦言是「內控失靈」，乃至於未及杜絕言論傷害效果等辦事不力之處，是這次活動需要深切檢討的地方。
但台大原住民學生反歧視行動小組今天仍進行短講表示，希望台大學生會以學生會名義，公開向原住民族學生道歉，並要求校方重視族群主流化實施、以及提供相關資源支持原住民族學生心理健康。
台大原住民學生反歧視行動小組也將邀請不同背景的人士，進行為期一週的午間短講方式，喚醒校內對原住民族權益的重視與反思，期許學校能更加積極提供原住民族學生安全的學校環境，例如成立族群平等委員會、積極開設多元文化與尊重的課程以及教職員的在職訓練等訴求。
台大原住民學生反歧視行動小組成員Lahok Ciwko分享，自己從小因為原住民升學優待措施的緣故，備受歧視，國三教師把他的考試成績寫在黑板上要全班計算加分後的成績、同學羨慕帶點嫉妒的口吻說，「真好，你不用努力就可以上建中」，甚至上高中時，被說是「加分狗」、「生番」。
Lahok Ciwko說，當今台灣社會，原住民族仍受到不公義的對待，去年3月26日，就讀國中的原住民學生因為被同學罵「死原住民」，基於自我防衛而出手打人，該原民生卻因為害怕被學校當作惡行予以記過而選擇輕生；今年4月28日，台中一中校慶園遊會，以化學式「烯環鈉」做成擺攤主題並且大肆宣傳，這其實就是死番仔的閩南語的諧音。如今，台大的言論自由月竟然出現歧視布條，自申請到學生會通過的過程中，竟然沒有人意識到這就是對原住民族學生的歧視性言論，讓他感到非常錯愕，也對學校非常失望。
他說，加分政策在20年前，就改以外加名額的方式錄取原住民學生，也就是說，從頭到尾原住民的升學方式是以加分與外加名額的方式實施，他無法理解其他學生為何會有相對剝奪感，又為什麼認為自己可以將情緒以言語、行為等方式加諸在原住民學生身上？希望台大能夠落實校內教職員及學生全民原教的政策，提升校園全體的文化敏感度，還給原住民族學生安全的校園空間，並且設立族群平等委員會，讓原住民學生不要再忙著抗議，提供一個文化適合且有效的族群不平等的申訴管道。