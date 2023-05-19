端午連假不塞車　高公局國道高乘載、替代道路出爐

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高乘載管制部分，6月22日，6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。6月24日至25日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道。
收費措施採單一費率為6月22日至25日。6月22日至25日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。6月22日至25日，每日0至5時國道全線暫停收費。另現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。替代道路部分，國5頭城往坪林地區，建議改走台9。國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。國6南投往返台中地區，建議改走台63。國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
高公局表示，雖然端午節連續假期間暫停施工，惟部分長期工程仍有佔用路肩或縮減車道情形，其中國1西螺交流道南向路段因西螺穿越橋改建工程縮減集散道車道而易有壅塞情形，除實施匝道封閉措施減少車流，亦建議民眾提前從北斗交流道駛出前往西螺地區。
另端午節連續假期各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段之交通需求遠大於可服務容量，故部份時段、路段發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。
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