G7峰會廣島揭幕　各國領袖訪紀念館直視核武恐怖

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岸田希望在3天峰會中，將裁撤核武排入議程，他曾說，打造一個沒有核武的世界是他畢生之志。岸田之妻裕子別著金色紙鶴造型胸針，這是紀念廣島核爆歷史的非官方象徵。
法新社報導，元首們向廣島原爆死歿者慰靈碑獻花，此舉具有重大象徵意義，但裁減核武的討論卻可能缺乏實質內容。
單是英國、法國和美國就持有數以千計核彈頭，其他G7成員國也都在美國的「核保護傘」下，包括日本。
其他擁核國家似乎也不太願意減少庫存：俄羅斯揚言動用核武，態度昭然若揭；中國不斷擴大核武庫；北韓更執行一連串飛彈試射，令人擔心平壤當局很快就會再度展開核試驗。
岸田希望說服G7成員國領袖支持他去年公布的「廣島行動方案」，內容重點在於現有核武庫存的透明度和核不擴散的承諾。
各國領袖先參訪廣島和平紀念館，裡面收藏許多影像證據，證明1945年8月6日美國在當地投下原子彈造成的損害和痛苦。
媒體未獲准進入紀念館採訪，許多人猜想G7領袖們是否只參訪記錄核戰危險的紀念館東翼，或者也會經過主樓，那裡展示著重傷被爆者的照片，還有令人痛心的各種器物，例如一輛碳化的兒童三輪車。
領袖們分別接過學童遞上的白色花環，放在拱形的慰靈碑前，碑前燃著不滅的和平之火，碑文寫道：「願所有靈魂安息，願生者不重蹈覆轍。」
默哀過後，領袖們攜手種下一株櫻花樹苗，這株樹苗是從一棵在核爆後倖存下來的櫻花樹繁殖出來。
領袖們也將會晤原爆倖存者。當年核爆瞬間和後來的歲月陸續奪走約14萬條人命。
現年82歲的被爆者伊藤正雄當年只有4歲，他接受法新社訪問時說，他想明確告訴G7領袖們：「一旦擁有核武，就可能忍不住動用，意外就會發生。不要擁有比較好。只要世上存在核武，你們的城市就有可能成為另一個廣島。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120519