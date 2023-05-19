中國－中亞峰會首日舉行雙邊會談　強調深化合作

G7峰會廣島揭幕　各國領袖訪紀念館直視核武恐怖

▲G7領袖19日齊聚廣島和平紀念公園，直視核子武器的恐怖。（圖／翻攝自共同社）
▲G7領袖19日齊聚廣島和平紀念公園，直視核子武器的恐怖。（圖／翻攝自共同社）

中央社

（中央社廣島19日綜合外電報導）日本今天起在廣島主辦為期3天的七大工業國集團（G7）峰會，在灰濛濛的天空和暴雨下，G7領袖們第一天就齊聚廣島和平紀念公園，直視核子武器的恐怖。

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法新社報導，出席峰會的領袖包括英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和美國總統拜登，這3個國家都擁有核武，他們抵達廣島和平紀念公園，在紅毯上與出身廣島的東道主日本首相岸田文雄相見歡。

岸田希望在3天峰會中，將裁撤核武排入議程，他曾說，打造一個沒有核武的世界是他畢生之志。岸田之妻裕子別著金色紙鶴造型胸針，這是紀念廣島核爆歷史的非官方象徵。

法新社報導，元首們向廣島原爆死歿者慰靈碑獻花，此舉具有重大象徵意義，但裁減核武的討論卻可能缺乏實質內容。

單是英國、法國和美國就持有數以千計核彈頭，其他G7成員國也都在美國的「核保護傘」下，包括日本。

其他擁核國家似乎也不太願意減少庫存：俄羅斯揚言動用核武，態度昭然若揭；中國不斷擴大核武庫；北韓更執行一連串飛彈試射，令人擔心平壤當局很快就會再度展開核試驗。

岸田希望說服G7成員國領袖支持他去年公布的「廣島行動方案」，內容重點在於現有核武庫存的透明度和核不擴散的承諾。

各國領袖先參訪廣島和平紀念館，裡面收藏許多影像證據，證明1945年8月6日美國在當地投下原子彈造成的損害和痛苦。

媒體未獲准進入紀念館採訪，許多人猜想G7領袖們是否只參訪記錄核戰危險的紀念館東翼，或者也會經過主樓，那裡展示著重傷被爆者的照片，還有令人痛心的各種器物，例如一輛碳化的兒童三輪車。

領袖們分別接過學童遞上的白色花環，放在拱形的慰靈碑前，碑前燃著不滅的和平之火，碑文寫道：「願所有靈魂安息，願生者不重蹈覆轍。」

默哀過後，領袖們攜手種下一株櫻花樹苗，這株樹苗是從一棵在核爆後倖存下來的櫻花樹繁殖出來。

領袖們也將會晤原爆倖存者。當年核爆瞬間和後來的歲月陸續奪走約14萬條人命。

現年82歲的被爆者伊藤正雄當年只有4歲，他接受法新社訪問時說，他想明確告訴G7領袖們：「一旦擁有核武，就可能忍不住動用，意外就會發生。不要擁有比較好。只要世上存在核武，你們的城市就有可能成為另一個廣島。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120519

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