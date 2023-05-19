捷運北環段串聯北市　晴空大地後勢可期

我是廣告 請繼續往下閱讀
「3站即到⼠林，轉個彎⼠北科；6站⼤直美麗華，下⼀站內科園區。」房市專家指出，北環段完工後，將大幅縮短雙北間的通勤時間，而Y23五華國小站附近，碧華國中2.33公頃舊址基地，市府計畫開發為「銀新未來城」，引入商場、托育、運動設施、醫療、長照、全齡友善住宅等複合機能，打造全齡友善共榮生活圈，加上捷運、開發建設等利多，房價長線發展可期。
新北市城鄉局表示，該開發計畫基地將會有基地退縮，以滿足當地計畫道路需求，提升周圍自強路五段、五華街等交通動線；另外，基地附近的捷運北環段Y22五華街與集賢路交叉口站點，也可銜接轉乘規劃中的五泰板輕軌F01站；至於重陽機車引道，預計明年改建完整，周邊交通系統將更臻順暢。
除此之外該計畫周圍有、五華國小、碧華國小、五華國小、五華公園等公共設施，且位於蘆洲銀河灣計畫中、預計新建的蘆洲醫院，以及現有三重聯合醫院的中間點，將引入地方需求醫療、健康照護服務設施。另外，該區塊位於繁榮市區，近重陽、仁義街等重劃區，在公共建設持續挹注下，未來都市風貌將能改頭換面。
專家分析，「銀新未來城」計畫與捷運北環段等建設開發，將大幅提升當地街區機能外，更能翻新原有市容，帶動住宅需求；緊鄰計畫的「晴空大地」預售案，具備3300坪大基地，直上重陽橋引道、近國道一號，又有12年4校完整學區、採買便利機能，結合公共建設翻新市容，無論自住與投資，長線上均有一定展望。
【晴空大地】基本資料
坪數規劃 : 21-34坪 2-3房
貴賓專線 : 02-2857-2888
個案網站：www.newland.tw/sunskyland/
接待會館：三重區集賢路186-21號（家樂福蘆洲店旁）