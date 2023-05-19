賴清德視察寶二水庫　竹縣爭取自來水延管經費

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德表示，缺水會重創經濟，造成社會混亂，一定要妥善因應水資源供應問題。過去台灣因為有水庫，只要有颱風帶來豐沛雨量，一年的用水就無虞，但已經連續5年沒有颱風來，這也是重大的挑戰。賴清德強調，他在擔任行政院長時，與經濟部水利署擬定了開源、節流、備援及調度4大方向，藉此改善水資源供應問題。
楊文科感謝賴副總統及水利署積極推動水利建設，讓桃園新竹備延管線工程提前於2021年2月通水，以及推動中的石門水庫至新竹聯通管工程、南寮海水淡化廠及再生水的部分都按照計畫進行，他表示，在新竹科技產業發展地區，水的問題地方政府配合都沒問題，不過電的問題也要思考如何解決，必須前瞻規劃。
楊文科也特別拜託水利署，新竹縣自來水普及率已超過90%，但還不夠好，新竹縣每年爭取水利署自來水延管補助計畫，今年只有分配到1.47%的經費，比例非常低，希望水利署可以考慮地區特性，適度的調整分配比例。
高虹安則表示，新竹縣、市一天的水需求量加起來是55萬噸，且科技成長非常快速，未來2奈米一天的耗水量可能會達到9.5到9.8萬噸，可以想見未來的用水量需求一定會更多。
水利署長賴建信在簡報中指出，前瞻水環境建設自2017 年推動至今，已增供每日197 萬噸水源，相當於全國18%用水，並因應氣候變遷衝擊，加速推動石門水庫至新竹聯通管工程、新竹海淡水、再生水、伏流水等計畫，以穩定民生及產業用水。
新竹地區中長期水資源建設，在開源方面，目前仍在推動的有寶二溢流堰加高、新竹海水淡化廠，以及竹北、竹東及客雅再生水廠；在節流方面則有2031年自來水管線漏水率降至10%以下；調度方面積極推動南延幹管；備援的部分，則推動油羅溪伏流水、頭前溪蓄水池、石門水庫至新竹聯通管。另外，也正在規劃永和山水庫備援引水設施計畫。
更多「緩解水情三支箭」相關新聞。