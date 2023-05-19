《小美人魚》烏蘇拉幕後妝髮祕辛曝！靈感來自80歲名模、酒店舞女
《小美人魚》真人版電影，最新片段花絮今（19）日公開，跟著愛麗兒一睹海洋女巫烏蘇拉霸氣十足的神祕面貌，還有瑪莉莎麥卡錫搖身一變烏蘇拉的幕後妝髮祕辛，神還原的高超技術令人讚嘆不已，瑪莉莎也大展歌喉，中氣十足獻唱經典歌曲〈Poor Unfortunate Souls〉。
記者黃雅琪/綜合報導
《小美人魚》最新片段「海洋女巫烏蘇拉登場篇」，呈現愛麗兒在對人類地表世界表達充滿憧憬後，海洋女巫烏蘇拉便趁虛而入，即使愛麗兒被父親川頓國王告誡，烏蘇拉是個作惡多端的異類，仍然無法抗拒烏蘇拉讓她短暫變成人類的交易，在烏蘇拉能言善道的引誘下步入陷阱。演技派天后瑪莉莎麥卡錫大展歌喉獻唱原版動畫經典歌曲〈Poor Unfortunate Souls〉，歌聲中氣十足、震撼人心！
烏蘇拉其實本為海底王國的核心成員、川頓國王的妹妹，卻因橫行霸道而被哥哥逐出家園，從此對川頓國王懷恨在心，在她隱居的黑暗洞穴中持續蟄伏，直到目睹愛麗兒愛上人類世界的亞力克王子，終於等到報復的契機，她主動接近愛麗兒，表面上完成愛麗兒變成人類的心願，私底下卻進行盤算已久篡位陰謀，令海底王國陷入被邪惡勢力掌控的危機。
最新幕後花絮「變身烏蘇拉篇」，揭曉令瑪莉莎麥卡錫搖身一變烏蘇拉的妝髮祕辛，妝髮設計師們從1950到1960年代的酒店歌舞藝人獲得靈感，以一邊叼著菸、一手拿著酒的形象，塑造烏蘇拉既承襲原版又開創新意的完美造型；另外，他們也效仿高齡80歲時仍風韻猶存的「最高齡名模」卡門戴爾奧利菲斯，她一頭亮麗白髮，正好與烏蘇拉髮根和臉上的薰衣草淡紫妝色完美映襯。《小美人魚》5月25日上映。