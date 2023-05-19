一帶一路直通往深淵？美聯社分析：中國的貸款成窮國財政崩潰主因

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由於中國對貸款金額和貸款條件極度保密，使得其他債權人無法介入提供幫助。更重要的是，借款國被要求將現金存入隱藏的託管帳戶，讓中國能夠在不公開的狀況下，成為最優先獲得還款的債權人。
《美聯社》指出，這些國家有高達50％的外債是來自中國，且大多數國家用來償還債務的金額，已經超過政府收入的3分之1。尤其是尚比亞和斯里蘭卡，因為違約，甚至無法支付港口、礦場和發電廠建設貸款的利息。
由於政府資金多用於還債，在巴基斯坦，有數以百萬計的紡織工人被解僱，在尚尼亞，數千位公務員拿不到薪水。而斯里蘭卡，已有50萬個工作崗位消失，通貨膨脹率高達 50％，該國許多地區一半以上的人口陷入貧困。
《美聯社》報導以尚尼亞為例，過去20年來，尚尼亞從中國國有銀行借款數十億美元用於修建水壩、鐵路和公路，這些貸款提振了尚比亞的經濟，但也提高了利息的支出，最終導致政府不得不削減醫療保健、社會服務以及對農民補助等項目的支出。當借款國陷入困境時，其他主要國家像是美國、日本、法國等等，通常會與欠款國達成協議，免除部分債務，並清楚公開債務的詳細內容。但中國沒有這麼做，中國對債務內容堅持保密，也不允許借款國向第三方透露。
尚比亞無力償還債務，違約後通貨膨脹率飆升50％，失業率也創下近年新高，國內有350萬人口甚至無力支付購買足夠食物的金錢。中國當初提供這些貧困國家貸款，本被期待是幫助貧困國家走向富裕，但結果卻是讓這些國家被債務壓垮，加速混亂與崩潰。而俄烏戰爭導致的糧食和能源價格飆升，加上美國聯準會大幅升息，都讓這些國家更陷入動盪深淵。
帕克斯（Brad Parks）是研究中國一帶一路倡議的專家，來自威廉瑪麗學院（William & Mary）的援助數據（AidData）研究實驗室。他指出中國提供給這些貧困國家的貸款，往往不是直接貸給政府，而是透過交給空頭公司來操作，目的是為了美化這些國家的資產負債表。但也因為如此，不僅外界難以正確認知這些國家的負債狀況，連這些國家自己都會混淆，最終許多國家都驚訝地發現，積欠中國銀行的債務比想像中更多。
另外這種不透明的金流，常常可疑地在選舉前夕，流向某些問題重重且並非發展經濟所需的項目。而這些建設，最終被發現施工品質不佳，充斥貪腐的狀況比比皆是。
且由於中國經常藉著不公開的方式，成為這些國家的最優先債權人，這也導致其他債權人在協商中更不願意讓步。其他債權人會擔憂，如果提供優惠條件給欠款國，唯一的結果就是讓中國更快更多地拿到還款，最終這些貧困國家在四處都拿不到較好的條件，形成一種惡性循環。
帕克斯結論，越來越多的國家陷入嚴重的財政困境，這都歸因於他們最大的債權人是中國。且由於中國對債務內容的保密態度，外界根本不知道該如何幫助這些國家。「除非我們了解中國如何放貸，否則我們永遠無法解決這些危機」。
中國外交部回應《美聯社》表示，中國並非不寬容的債權人，但如果要免除這些國家的債務，那應該按照公平原則，這些貧困國家的其他債權人，像是國際貨幣基金組織與世界銀行，也應該比照辦理免除債務。中國也否認自己透過「債務陷阱」外交，來奪取這些國家港口、礦場的控制權。
對於中國要求比照辦理，公平分擔，國際貨幣基金組織與世界銀行強調，他們對於貧困國家的貸款，本就已經有給予特殊待遇，反觀中國銀行的債務條件，卻往往保密不公開。
而對於中國否認「債務陷阱」外交，《美聯社》報導指出，研究相關問題的專家倒是同意北京的說法，因為這些中國債權銀行來自數十家不同集團，彼此之間沒有協調，借款行為十分隨意，看起來行動混亂，沒有什麼總體的規劃，中國各銀行展現出的共同特徵就是不願承擔損失，因為他們借款給外國只是想減輕自己在中國因房地產和總體經濟下滑所面臨的打擊。
不過有分析師表示，這樣的局面相比北京抱著「債務外交」的動機來奪取他國港口控制權，說不上有比較好，因為沒有高層主導這一切，也就意味著沒人負責，沒人能夠控制這些無序借貸。