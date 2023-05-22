今日來講股／萬六行情延續？股東會旺季來　選對這些類股較安心

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郭憲政指出，不僅AI概念股、IP矽智財帶動，旅遊股、國防軍工與重電股也接棒衝上來，使大盤輕輕鬆鬆上萬六。他指出，今年從過完年到現在，當中的四、五個月，其實台股都在區間盤整、不太會動，但上週漲了700、800點，直接越過萬六大關，頗有「輕舟已過萬重山」的感覺。
郭憲政表示，這種盤是所謂的「氣勢盤」，氣勢盤特色是「見關不是關」，會一直往上衝，那什麼時候才會停止？他認為必須要出現一根長黑K且帶量，量能若達到新台幣3300億元以上就要小心了。為什麼是3300億？因為兔年開紅盤當天1月30號的量能就是3300億元，如果到達這個情況，台股盤勢才會有回頭的動作。
郭憲政指出，由於接下來時序進入股東會旺季，通常股東會前，如果有些公司的股票表現不太好的時，怕在股東會上被股東炮轟，因此股東會前許多上市櫃公司會發布利多，來試圖拉抬股價，因此可以預估，股東會前企業是偏多來做反應，這時投資人就要開始做思考，到底要怎麼做操作？
郭憲政認為，挑對族群還是最能趨吉避凶，今年AI概念股還是相對重要，再來是充電樁、電能儲能股，國防軍工股則算是短線波動的題材，但有點炒得太高。另外，就是碳權概念股，雖然他是比較新的題材，但因全世界走向永續發展，企業也講究ESG，再加上世界國際品牌大廠紛紛要求供應鏈都要朝「綠色」方面走，因此碳權才剛要開始發酵而已。
另外，歐盟決議2026年開徵碳稅，如果碳排大戶沒有符合綠色標準，屆時就會被課徵高碳稅，如此一來企業將喪失國際競爭力甚至掉訂單，因此企業購買碳權或企業賣碳權，將成為未來幾年大家關注的焦點。而碳權概念股包含碳權、碳交易、碳捕捉還有碳平台等領域，並多集中在造紙、水泥與化工類股，部分電子股也有涉略，投資人可以多多關注。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。