imB自救會赴北檢按鈴提告　盼討回公道

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自救會指出，網路借貸媒合平台imB負責人曾國緯當面向受害人坦承捏造債權，即拍拍屁股一走了之，金管會及收款新光銀行應負責，希望政府重視imB案，盡速查扣曾男等人財產，還給被害人一個公道。
有媒體詢問，前立委黃國昌指控民進黨立委陳歐珀收受曾國緯無償提供競選服務處與座車，是否應捐出所收受的贊助並作為imB案被害人的補償基金。
自救會指出，若民意代表與詐騙集團關係匪淺，還被拿去做宣傳，而詐團再將騙來的錢拿給政治人物，甚至收下車子、房子，也希望檢調單位查清楚。
台灣高等檢察署日前召開「查緝imB借貸媒合平台涉及詐欺等案件」研商會議，因imB案的犯罪組織綿密、被害人眾多，因此由台北地檢署為查緝主責機關，並指揮刑事局第七偵查大隊、調查局北部機動站擴大偵辦。
另一方面，針對外界質疑主嫌曾國緯等人疑似藉由活動、舉辦餐會等機會累積政商人脈，與司法體系關係複雜等，台北地檢署表示，將一併調查釐清，已查扣部分現金、帳戶、不動產及名牌包，並持續追查曾男等人的不法所得。
全案起於，網路借貸媒合平台imB成立於民國104年，涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。台北地方法院5日裁定主嫌曾國緯、女友張淑芬、父親曾明祥、財務長潘志亮、發言人黃繼億羈押禁見，另外，諭令女協理顏妙真、營運處長洪郁璿、業務主管詹皇楷，分別為30萬到40萬元交保。（編輯：張銘坤）1120519