《不良執念》CP太甜！彭千祐公主抱曾敬驊 千人嗨喊：圓滿了
由愛奇藝出品的少年成長奇幻喜劇《不良執念清除師》，本週播出精彩完結篇，曾敬驊、宋芸樺、彭千祐、張軒睿等主要演員昨（18日）舉辦最終粉絲同樂會，與觀眾近距離互動，一起觀賞影集花絮，被粉絲取名為「光合作永CP」的曾敬驊和彭千祐也兌現了當初的收視公約「公主抱」，在觀眾的見證下，彭千祐一把抱起曾敬驊轉圈，超Man舉動讓粉絲頻頻尖叫，上千人觀賞直播嗨喊「圓滿了」。
記者江芷稜/綜合報導
曾敬驊在同樂會上感性分享自己對角色的感受，表示：「其實我覺得不需要跟角色告別，因為他會一直在我的心裡，未來某一天，遇到某些事件的時候，我會不斷想起這段回憶，很感謝導演，賦予角色這麼好的故事，也謝謝芸樺、千祐跟軒睿。」導演林冠慧認為這是他相當寶貝的作品，每位演員都賦予這些角色非常鮮活的生命，才會讓觀眾非常入戲。
粉絲見面會首度曝光的花絮中，有宋芸樺與張軒睿的驚險動作場面，張軒睿不小心因動作戲撞到宋芸樺的鼻樑，導致她鼻血狂流不止，讓他相當自責，宋芸樺開玩笑說：「所以現在的鼻子都是整的！」張軒睿則感嘆：「看到自己這樣感覺好蠢。」不過這場重要大戲讓宋芸樺相當感動：「這是我第一次看最後一集，充滿感動，拍攝過程的回憶全部都浮現了。」
由於最終集有高強度的動作戲與濃厚情緒，張軒睿換氣過度直接腿軟，曾敬驊發現不對勁一把抱住他才沒讓他跌倒，拍攝現場一度氣氛緊張，張軒睿表示：「當下不知道自己已經暈了，眼前一片黑暗。」與粉絲一起看完最終回花絮後，演員和觀眾都感動到泛淚，也曝光了在最終回中，彭千祐不停搶救曾敬驊的能量爆發場，哭到收不回來，宋芸樺抱著彭千祐提醒「記得要呼吸」。
最終三人完成最艱難的情緒場次，緊緊相擁在一起，畫面相當感人，宋芸樺大讚：「千祐的表演真的很有渲染力。」第一次看花絮還停留在滿滿情緒中的彭千祐頻頻哽咽：「真的很感謝這一切，很感謝導演給我這個機會，也很感謝蒲一永、陳楮英，陪我一起成長，謝謝觀眾的喜歡。」