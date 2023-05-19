驚爆慶安生技申請破產　李雅靜：受害藥局損失求償無門

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李雅靜先前接獲高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、新高雄藥劑生公會等4大公會陳情，當時初步統計受害藥局逾150家、受損高達5000萬元。
李雅靜表示，高雄市慶安生技公司是南部地區知名藥品代理商，代理多項知名成藥，包括強胃散、胃腸藥、綠油精等大品牌常用成藥，現在慶安捲款落跑，南部出現缺藥危機，影響民眾的用藥權，甚至有不肖業者開始醞釀漲價。
李雅靜指出，受影響藥局逾300家，損失金額也遠遠超過5000萬元，一旦慶安宣告破產，受害藥局將蒙受巨大損失，強力要求市府應以公權力介入，積極組成專案小組拿出因應對策，而不是被動處理，毫無做為，希望衛生局能積極介入協助。
此外，李雅靜也指出，鳳山區已有36萬人口，當地醫療需求持續擴大，但現有的鳳山醫院醫療量能完全不足，亟需在高雄市人口最稠密的鳳山區，補足區域級的醫療服務，目前大東站聯合開發案基地有3000多坪土地，完全可以一起串聯鳳山醫院擴建。
李雅靜強調，民眾期待的是鳳山醫院可以紓解急診及住院壅塞情形，解決醫院周邊交通壅塞、難以停車的多項問題，期盼在大東站聯合開發案公告期間一起研議納入規劃。對此，黃志中說明，鳳山醫院已規劃擴建工程，完工後病床規模可到400床，補足區域級的醫療服務；針對納入大東站聯合開發案計畫，則會請衛生局醫政科盡快研議。