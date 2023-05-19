EXO張藝興的恩人在台灣！中文評分Lay舞技　帶PRIME KINGZ吃鍋去

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除了TRIX來過台灣，其他成員都是初訪台，TRIX表示喜歡火鍋、珍珠奶茶，COUNTER則想品嘗小籠包，DOOR想去逛夜市，KNUCKS說韓國的手搖飲貢茶來自台灣，這趟要喝看看道地味道，KYOYUNG JR.則說想吃火鍋，不排斥麻辣口味。
KYOYUNG JR.、KNUCKS、TRIX、COUNTER、DOOR五位都不是藝人，卻因為出演舞蹈節目成名，現在走在路上都會被認出，但他們外出不會因此精心打扮，COUNTER說：「我不太在意耶，我還是以穿的舒適為主。」TRIX表示：「我平常也不會特地打扮，去人多的地方才會準備。」TRIX更爆料今天他跟COUNTER都穿拖鞋來台。
PRIME KINGZ的舞風是Krump，舞台上氣質強悍，令人不敢靠近，但私下的他們卻有極大反差，特別是KYOYUNG JR.，比較沉默、不擅言詞，TRIX就說：「他跳舞很強硬，但話很少，也不愛去人多的地方，相信大家現在也感受到了。」而訪問現場包含工作人員、媒體在內約莫20人，問及：「那現在人算多嗎？」TRIX回應：「太多了！」KYOYUNG JR.也不打算反駁，點頭害羞的說：「恩，好！」
因為KYOYUNG JR.整場訪問都不敢回答，十分害羞，TRIX都會要他多說幾句，KYOYUNG JR.幾乎都以簡短的字句「對」、「當然」回應；詢問大家練舞最高紀錄為幾小時，KNUCKS先表示：「我最長有過20小時，我以前是住在練習室，換洗衣物、泡麵都放在那面，半夜吃完泡麵就練習，練完睡覺，下課後假裝回家，再偷偷回到練習室。」輪到KYOYUNG JR.回答時，他再度害羞淡定回：「我跟KNUCKS一樣。」惜字如金逗樂全場。
TRIX曾是EXO張藝興的舞蹈老師，也曾教過《BOYS PLANET》的練習生王子浩，問及教藝人跟學生的差別，他表示：「張藝興是藝人，我要考量到他的狀態跟體力，王子浩是練習生，就只能按表操課。」那給2人的舞技打幾分？TRIX用中文說：「這個太難了，我覺得藝興更好！很努力！王子浩也很努力，而且我覺得...張藝興更好！」
5位成員明晚將首度跟台灣粉絲見面，他們也特地準備親自做的手環要送大家，DOOR表示：「我很期待，想趕快到明天，我們很認真準備，大家可以好好期待。」TRIX則說：「非常神奇，我們只是出演節目，沒想到台灣粉絲有看到，而且讓我們有機會來到這表演，明天希望能帶給粉絲最好的一天、最好的禮物！」最後大家再請省話一哥KYOYUNG JR.補說，他再次害羞回應：「希望可以快點見到台灣粉絲！」