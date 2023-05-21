內幕／賴清德引辜寬敏「兄弟之邦」兩岸論述　AIT急派員確認

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對此，賴清德花費不少篇幅解釋當初言論，在接任黨主席與獲黨正式提名的重要場合致詞，聚焦「務實」2字，多次重申台灣已經是主權獨立國家，不必另行宣布獨立，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，並會繼續在總統蔡英文的兩岸路線上站穩「四個堅持」的立場，民進黨的兩岸政策就是服膺「台灣前途決議文」，態度堅定且明確。
賴清德於上月23日出席辜寬敏告別紀念會，致詞時引用辜寬敏所言，「兄弟之邦」是兩岸相處之道、兩岸應該走的方向，辜也為此做過很多努力，期盼此理想可以在兩岸開花結果並造福兩岸，提及「台海很寬，可容納台灣和中國生存發展。」
據了解，賴清德雖引用辜寬敏所言，但從其口中蹦出從未提及的兩岸論述，引發AIT高度關注，本月初政治組2名官員密會親賴人士，詢問「兄弟之邦」從何而來，未來是否成為賴清德的兩岸論述，或有別於總統蔡英文不同的路線，再三釐清賴清德論述脈絡，期盼持續建立互信，談話過程中AIT官員也提及巴拉圭總統將在8月舉行就職典禮，對於比照總統蔡英文過境美東、美西表達歡迎之意，雙方會唔長達2小時。
此外，據悉日本交流協會高層今年2月積極與親賴人士接觸，以非正式外交形式「聊聊」賴清德，作風不同於AIT單刀直入、切入問題核心，但話題始終圍繞2024總統大選。
而眾所皆知，賴清德與日本關係深厚，日本前首相安倍晉三遇刺後曾赴日弔唁，創下台日斷交後赴日最高層級，而早在賴清德擔任公職開始，便開始積極耕耘對日關係，與日本政壇交往深厚，日外館短時間內數度已非正式形式接觸親賴人士。各方外館動作頻頻，就是希望能夠掌握並透徹了解賴清德，避免雙邊關係節外生枝。