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貓狗懂爸在視訊會議「小聲玩耍」！忍不了後1舉動太爆笑　媽驚呼

▲貓咪和狗狗都知道爸爸正在進行重要會議，全都自動放低音聲玩耍。（圖／Youtube：Momo Ten Kuuももと天空）
▲貓咪和狗狗都知道爸爸正在進行重要會議，全都自動放低音聲玩耍。（圖／Youtube：Momo Ten Kuuももと天空）

記者李惠婷/綜合報導

真是一群貼心的寶貝！日本鹿兒島的一對夫妻養有柴犬「Momo（もも）」、黑貓「天」及虎斑貓「空」，這天爸爸正在家裡參加線上的視訊會議，以與平時完全不同的嚴肅面孔看著電腦，這氛圍似乎感染到周邊的毛孩們，全都自動放低音量玩耍，不過後來還是忍不住在家跑來跑去，接著「1舉動」引得媽媽驚叫出聲，霎時打破屋內的寧靜。

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影片上傳於2日，只見爸爸正一動也不動地認真開會，三隻萌寵看見後便在背後小小聲地走來走去，空還找準時機將鼻子湊到爸爸的臉上碰一碰，似乎想以此動作表達加油的心意，Momo則趴在爸爸處在的日式被爐桌中無聲陪伴。

▲空湊近爸爸的臉蛋，為其加油打氣。（圖／Youtube：Momo Ten Kuuももと天空）
▲空湊近爸爸的臉蛋，為其加油打氣。（圖／Youtube：Momo Ten Kuuももと天空）
▲Momo趴在旁邊無聲陪伴。（圖／Youtube：Momo Ten Kuuももと天空）
▲Momo趴在旁邊無聲陪伴。（圖／Youtube：Momo Ten Kuuももと天空）
雖然感受到「嚴肅的氣氛」，但在長時間的安靜之下，兩隻活寶貓天與空終於忍不住了，開始在對面房間追逐玩耍，不慎踏進榻榻米墊子上的水碗，嘩地一下全都灑出來，正在捕捉牠們活動畫面的媽媽也不自覺地「啊！」的大聲驚叫，接著意識到自己的音量太大，又立刻小小聲說「啊，對不起」。Momo見狀奔至天身邊，幫忙舔拭被水沾溼的毛髮，似乎還在說：「你需要再更有耐心一點」。

▲天和空受不了了開始追逐嬉鬧，結果一腳踢到水盆，害媽媽驚叫出聲。（圖／Youtube：Momo Ten Kuuももと天空）
▲天和空受不了了開始追逐嬉鬧，結果一腳踢到水盆，害媽媽驚叫出聲。（圖／Youtube：Momo Ten Kuuももと天空）
▲三隻寶寶在爸爸身後等待會議結束。（圖／Youtube：Momo Ten Kuuももと天空）
▲三隻寶寶在爸爸身後等待會議結束。（圖／Youtube：Momo Ten Kuuももと天空）
後續三隻寶寶便在爸爸身後的窗戶休息，一邊享受和煦陽光，一邊等待爸爸的會議結束，畫面看起來溫馨又幸福。網友回覆「爸爸可能會在開會的時候被告知：『你的寵物精力很充沛喔』」、「媽媽忍不住大叫一聲『啊』好好笑」、「結果最吵是媽媽哈哈哈」、「像小孩子一樣欸牠們」。


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