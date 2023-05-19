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富邦媒通過每股配發16元　蔡明忠：今年拚雙位數成長

▲momo富邦媒今（19）日召開股東會，會中決議通過每股配發現金股利15元，董事長蔡明忠會後受訪時表示，momo今年將力拼雙位數百分比的成長。（圖／記者陳明安攝，NOWnews資料照片）
▲momo富邦媒今（19）日召開股東會，會中決議通過每股配發現金股利15元，董事長蔡明忠會後受訪時表示，momo今年將力拼雙位數百分比的成長。（圖／記者陳明安攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

momo富邦媒今（19）日召開股東會，會中決議通過每股配發現金股利15元，並自資本公積中提撥配發股票股利每股1元（每仟股無償配發100股），共計每股配發16元，每股現金股利配發率達95.4%，為公開發行以來最高之現金股利配發率。董事長蔡明忠會後受訪時表示，全球面臨很多挑戰，台灣今年經濟成長率如果能夠保2%，會是很好的成績，並提到momo今年將力拼雙位數百分比的成長。

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富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，2022年合併營收新台幣1034.4億元，年增17%，儘管在高基期、總體環境不確定的情況下，表現持續優於台灣整體線上零售業，營收更達成台灣電商千億營收新里程碑；營業淨利達42.8億元，營業淨利率4.1%，全年歸屬於母公司業主稅後純益34.3億元，獲利皆創歷史新高，每股盈餘（EPS）15.72元。

為滿足多元的消費需求，momo積極拓展3C家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒等全品類商品的深度與廣度，今年第一季購物網商品SKU（庫存量單位）數年增26%，提供豐富的商品選擇。momo借重數據科技來提升服務效益，亦為momo倉儲物流佈建添翼，2023年momo預計物流中心、主倉、衛星倉新增至61座；而北區自動化物流中心今年全新導入AGV自動導引車，藉此節省人員搬運時間，提升揀貨效率。

在強化消費者優質購物體驗上，momo透過數據科技持續精進「個人化推薦版位」，讓消費者快速找到符合興趣需求的商品;而「品牌追蹤」功能，則協助消費者能更快速進入品牌專頁、隨時掌握品牌第一手優惠活動。momo也推出可讓3C迷們客製化電腦主機「3C DIY」功能，及「服飾穿搭推薦」等功能，以因應不同族群消費型態。去年底至今momo「商品介紹影音專區」、「商品評價」與「銷售總數」等服務機制也陸續上線，助消費者在商品選購時能擁有更豐富的參考指標，隨時隨地一鍵輕鬆購得理想商品。

momo富邦媒董事長蔡明忠會後受訪表示，全球景氣屬於疲弱，台灣也不例外，尤其美國債務上限談判還在進行，他說全球經濟面臨很多挑戰，台灣今年經濟成長率如果能夠保住2%，會是非常好的成績。他認為，台灣業者過去都非常能夠應變，相信在世界混沌的狀況下，應該會有不比人家差的表現。

面對經濟不景氣，蔡明忠坦言，過去2、3年因為受惠於疫情，富邦媒很輕鬆能夠達到雙位數，甚至有20%或30%的成長，但今年要達到雙位數的成長，要盡非常大的努力才有機會達成目標。

至於好朋友鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選2024總統失利，蔡明忠表示今天不便發表意見，但強調「郭董永遠是我的好朋友，他對台灣的心意，我想全國人民都感謝他」。





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