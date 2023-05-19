五專免試入學 COVID-19中重症考生可以書面審查代替會考成績
（中央社記者陳至中台北19日電）國中教育會考即將於20日、21日登場，成績可作為五專免試入學使用，考生若因COVID-19中重症住院隔離治療，可申請適用專案，以書面審查代替會考成績，達所填科組門檻後以外加名額錄取。
隨著COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各項考招管道也逐步放寬。今年的國中教育會考取消篩檢陽性及中重症考生應試限制，考生如果有需求，則須循簡章上的「突發傷病及懷孕考生應考服務」規定提出申請，由考區試務會受理同意後，安排到備用試場或醫療場所應試。
技專校院招生策略委員會今天發布新聞稿指出，如果因COVID-19中重症住院隔離治療，確實無法應試國中會考，後續參加112學年度五專聯合免試入學，可檢附衛生主管機關開立的「嚴重特殊傳染性肺炎隔離治療通知書」，申請適用升學專案。
經審核通過的考生，將以書面審查資料代替國中教育會考積分，總積分達到填選科組的一般生最低錄取標準，以外加名額錄取。
四技二專甄選入學的專案也類似，考生若在第二階段指定項目甄試時（6月中旬）因中重症隔離治療無法到場，可提出衛生機關開立的證明申請專案，將以調整成績計算方式因應，達各校系門檻後同樣以外加名額錄取，不排擠一般生升學機會。相關資訊可參考技專校院招生策略委員會網站。（編輯：陳政偉）1120519