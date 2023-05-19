吳釗燮盼與以色列建立防禦合作　建議從二軌對話展開

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吳釗燮在專訪中強調，對於台灣努力增進與他國的關係，中國向來極力打壓破壞，但台灣不會因此被嚇阻打倒，台以兩國都是民主國家，台灣面對中國，與以色列面對周遭情勢的處境類似，因此愈來愈多台以人民開始瞭解彼此，他相信以色列因應區域情勢的經驗可供台灣參考。
吳釗燮舉例，以色列的民防、後備軍人制度、科技及實戰經驗等方面，都值得台灣學習。
不過吳釗燮也坦言，防禦交流合作有敏感性，中國一向強力阻撓台灣與各國在安全議題上互動，台灣珍視與以色列的友誼，因此台灣雖希望向以色列學習自我防禦經驗，也必須審慎考慮以色列的立場，不致造成不必要困擾。
吳釗燮表示，今年是台以互設代表處30週年，雙邊關係正穩定提升，雙方已就科技、醫療、教育、金融等領域簽署32項協定，5月3日簽署的「台以度假打工計畫協定」，將可進一步促進兩國青年相互交流，台灣也將持續擴大與以國在各領域的交流。
吳釗燮表示，經貿投資是台以關係另一項重點，去年台以雙邊貿易較前一年大幅增長，台灣已成為以色列在亞洲的第4大出口市場，雖然台以都與中國從事經貿往來，但此情況不應成為台以追求更密切關係的限制。
吳釗燮表示，反倒是中國慣於將國家利益極大化，從事可能不符合國際規則及秩序的經濟活動，已引起以色列政府警覺，並開始建立對中國投資案的篩選或審查機制，這將有助以色列與其他國家建立更廣泛的經貿關係，而台灣將是非常適合的合作夥伴。
吳釗燮表示，中國常利用經貿關係作為影響他國的籌碼或武器，並曾藉口向立陶宛、澳洲、加拿大及台灣施壓，民主國家已警覺到這個現象，例如美國持續提醒國際社會關注與中國發展經濟的潛在問題，近期美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪問以色列時，也表達了同樣的關切。
吳釗燮表示，台灣深刻感受猶太人民經歷第二次世界大戰慘痛的苦難，因此在與駐台北以色列經濟文化辦事處及德國在台協會共同努力下，連續數年舉辦「國際大屠殺紀念日」活動，台灣將繼續與以色列合作，以確保人權、自由和民主不受任何惡意勢力的破壞。（編輯：蘇志宗）1120519