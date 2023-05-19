G7領袖聯合聲明對俄羅斯實施新制裁 加大力度癱瘓俄羅斯戰爭機器
七大工業國集團（G7）峰會19日在日本廣島登場，各國領袖進行圓桌會談後，發布聯合聲明表示，將對俄羅斯實施新制裁，擴大打擊力度，任何有助於俄羅斯繼續堅持戰爭的出口貿易，都將在G7國家受到限制，希望藉此癱瘓俄羅斯的戰爭機器。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，G7領袖聯合聲明指出，包括俄羅斯用來重建其戰爭機器的工業機械、工具和其他技術的出口，都會被列為限制的目標，以增加俄羅斯和那些支持其戰爭努力的國家的成本。另外金屬和鑽石貿易也被點名，將祭出措施來降低俄羅斯從這方面獲得的收入。
聯合聲明中也提到，針對俄羅斯的現有制裁，有些遭到規避而被削弱，本應受限的商品、服務或技術，透過某些國家轉手流入俄羅斯。聲明中並未具體指出是哪些國家，但強調「我們已注意到並鼓勵這些國家做出承諾，以確保制裁措施不被規避，進而產生預期的效果」。
另外聯合聲明也重申，只要烏克蘭需要，就會提供經濟、人道、軍事和外交等各方面的全力支持。
烏克蘭總統澤倫斯基，預計將在週日親自出席G7峰會的對談，不過基於安全考量，基輔尚未正式確認這次的訪問。另外預計G7峰會也將討論中國問題，包括中國的經濟脅迫以及各國與中國之間日益緊張的關係。