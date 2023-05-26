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回憶殺／經典不敗！你們還記得多少　這些歌是他們唱的（上）

▲黃義達（左圖起）、TANK、阿杜、范逸臣、李聖傑他們的經典歌曲，至今依舊被人傳唱。（圖／翻攝黃義達、TANK、阿杜、范逸臣、李聖傑微博）
▲黃義達（左圖起）、TANK、阿杜、范逸臣、李聖傑他們的經典歌曲，至今依舊被人傳唱。（圖／翻攝黃義達、TANK、阿杜、范逸臣、李聖傑微博）

記者吳雨婕/專題報導

某些歌曲只要聽過一次，就能縈繞在心中，久久揮之不去，有些歌曲在經歷許多歌手的翻唱後，再度爆紅，循著線索尋覓到原唱，才終於懂了，為什麼那些經典可以永不衰敗，這些陪伴在成長的路上的歌曲，大家還記得多少呢？是黃義達的〈那女孩對我說〉，還是阿杜的〈他一定很愛你〉，或者李聖傑的〈痴心絕對〉呢？

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黃義達剃度出家神隱　靠〈那女孩對我說〉回歸演藝圈

新加坡歌手黃義達（黃易達）的歌曲〈那女孩對我說〉，收錄在2005年他推出的第二張專輯《專屬密碼》裡，當年他憑著一曲紅遍大街小巷，副歌幾乎所有7、8年級生都能哼唱出幾句，經過網路歌手Uu、大陸歌手胡彥斌，以及蕭敬騰的改編後，讓該曲再度爆紅。至於原唱黃義達則是在2009年時遭遇事業、感情上的低潮，還罹患憂鬱症，與友人到泰國剃度出家，之後幾乎消失在螢光幕前，直到2022年生日當天，才開始更新社群媒體，並在節目《披荊斬棘》上登場。

▲黃義達。（圖／翻攝黃義達微博）
▲黃義達憑著〈那女孩對我說〉一曲，紅遍大街小巷。（圖／翻攝黃義達微博）
曾經的「OST男神」　TANK〈專屬天使〉秒回校園時代

無論是在《終極一班》系列，或者青春偶像劇《花樣少年少女》，再到陸劇《愛情的弦》，都能聽到TANK演唱的歌曲，稱他是「OST男神」絕不為過，其中〈專屬天使〉就是《花樣少年少女》的片尾曲，旋律一響起，似乎就能隨著TANK的歌聲帶著大家回到最青澀的校園時代，或是劇情裡Ella那單純又熾熱的暗戀。隨著爆紅，TANK工作量增加，導致原先就有心臟病的他，在2007年時心臟病發，送醫急救，經過休養恢復健康後，2012年時再度發病，因此淡出演藝圈，雖然偶有發單曲，但其實鮮少能見到他出現在幕前，直到去年5月，他驚喜宣布重返歌壇。

▲黃義達。（圖／翻攝黃義達微博）
▲TANK的〈專屬天使〉是戲劇《花樣少年少女》的片尾曲。（圖／翻攝TANK微博）
成為搖滾王子前　范逸臣一曲〈I Believe〉讓人有幸福感

范逸臣因為演出電影《海角七號》的「阿嘉」為人所知，他配唱的電影歌曲〈國境之南〉，更是人氣超高，該曲還奪下第45屆金馬獎「最佳電影原創歌曲獎」殊榮。但在此「搖滾王子」前，范逸臣其實是留著飄逸長髮，拿著吉他的「情歌王子」、「幸福系歌手」，2001年上映的韓國電影《我的野蠻女友》，范逸臣為其演唱的中文版主題曲〈I Believe〉，清澈音色讓人一聽就忘不了。近年范逸臣把重心轉往演戲，少有音樂作品。

▲范逸臣。（圖／翻攝范逸臣微博）
▲范逸臣曾為韓國電影《我的野蠻女友》演唱中文版主題曲〈I Believe〉。（圖／翻攝范逸臣微博）
阿杜爆紅後暫退歌壇　〈他一定很愛你〉經典不敗

新加坡歌手阿杜在2002年時與天后江蕙在金曲獎頒獎典禮合唱〈夢中的情話〉，隨即爆紅，同年便推出他的第一張專輯《天黑》，〈他一定很愛你〉即是收錄在此張專輯中。蒼桑又渾厚的嗓音在當時非常具有辨識度，不過爆紅後帶來的卻是他診斷出罹患人群恐慌症，選擇暫時退出歌壇，直到2012年才復出，2018年則是舉辦了聽歌會，之後更把重心轉往大陸發展。

▲阿杜。（圖／翻攝阿杜微博）
▲阿杜演唱歌曲〈他一定很愛你〉，讓他因此走紅。（圖／翻攝阿杜微博）
7、8年級生共同KTV回憶　李聖傑〈痴心絕對〉是必點曲

講起7、8年級生回憶裡的歌曲，那就不得不提李聖傑的〈痴心絕對〉，〈痴心絕對〉是李聖傑2002年推出的歌曲，神奇的是，起初發表時並沒有獲得迴響，該曲卻在一年後突然在大陸、台灣爆紅，〈痴心絕對〉也在全國KTV全年總排行上維持前3名數年，就連當時也在各大手機鈴聲下載網站佔有前10名的地位。不過如此高傳唱的歌曲還是李聖傑的代表作，他卻在這首歌唱滿1萬次之際，宣布不再演唱，也讓歌迷非常期待，到底什麼時候、會在何地完成這1萬次的〈痴心絕對〉。

▲李聖傑將於今年3月舉辦個人音樂會。（圖／華納音樂提供）
▲李聖傑的〈痴心絕對〉，至今仍是去KTV的必點歌曲。（圖／華納音樂提供）

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