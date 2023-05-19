柯文哲20到39歲支持度大勝對手　黃珊珊：仍須加強並擴張弱勢部分

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黃珊珊表示，針對明天柯文哲宣示記者會，希望能創造和諧社會，一個大家能夠團結的台灣，最重要是爭取政黨和解、兩岸和平。因此，在包容團結立場上，柯文哲不是來消滅藍綠，而是在社會找出新出路，宣示民眾黨會在接下來的時間達成團結台灣的目標，也會盡力闡述信念。明天傳達台灣不是分裂的國家，而是要內部團結、一致對外的，希望明天的記者會，能讓台灣人都相信柯文哲的信念。
談及柯文哲競選的主視覺、slogan，黃珊珊指出，「keep promise」是柯文哲對於人民的承諾，柯承諾會說到做到，台灣的政治人物很少數有人可以說到做到，相信台北市執政8年是可以相信的，也相信美好台灣，希望有美好的環境、美好的台灣，不希望每天看到互相指責、謾罵，只要碰到選舉就焦慮，選舉應是看見美好台灣的目標方向。
黃珊珊也公布印有「KP」字樣的T恤，她說明，「KP」為這次的Logo，明天官網上線後，下週會召開正式記者會宣布哪些應援小物，主要是開立政治獻金專戶，讓大家可以開始捐款，捐款後取得點數，可換取小物，且點數可以累計，若第一波小物不喜歡，也可留到第二波，預計小物有8項，而衣服是台灣的品牌，亦是咖啡渣回收的機能服，算是台灣之光，盼支持者能在下週開跑後上網捐款、表達支持。
對於今天公布最新民調顯示，柯文哲在20至39歲支持度遠勝藍綠對手，黃珊珊指出，民調高高低低，都會參考，柯的確在年輕部分較有優勢，但一樣要加強，弱勢部分則要盡量擴張，對於認同度或了解度還不夠的地方，也要盡量透過各種方式宣傳加強，之後會慢慢加溫。
至於柯文哲副手人選也引發關注，黃珊珊對此不願多談，僅稱向天下徵才，畢竟這場大選，是攸關台灣未來很重要的關鍵期。
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