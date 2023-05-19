IKEA運送費變低了！「全新3服務」曝光 首輛電動貨車上路
IKEA今（19）日慶祝全新物流中心落腳桃園，物流中心將IKEA零售通路整合，也讓貨品到消費者手上更快速，透過物流中心落成，帶來3種新服務，其中包括北中地區運費統一，讓跨區跨店配送更優惠，也就是說運到三重跟台南運費相同！同時啟用全台首輛電動大貨車，業者也透露未來會引進更多電動運輸工具，期望在2050實現零碳排放的目標。
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA近幾年積極拓點，有多元化的店型，除了大型傢俱的新莊店外，還有僅販售家飾的小巨蛋店，以及嘉義大潤發的店中店型態，為了加速商品到消費者手中的過程，IKEA在桃園設立全新物流中心。
隨著物流中心落成推出三款新服務，包括「線上購物」除了可以運送到家外，也可以自行到店取貨，省下物流處理費；最重要的是，除了花蓮、台東外其他縣市的運費改為一致，跨區跨店的配送服務更便宜；店內採一站式購物，有運送、組裝需求免排隊結帳，現場銷售員可直接協助結帳、安排配送時間。
同時，有一大亮點就是，物流中心啟用全台首輛電動大貨車，與台泥儲能合作，在IKEA物流中心與台中店，建置結合綠能儲能、可以穩定電網的充電樁。業者也直言，雖然減碳會增加成本，但還是努力將商品價格設在負擔得起的區間，盼IKEA在2025年實現零碳排目標。