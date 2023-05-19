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展現緊急應變能力！高雄捷運舉辦多重災難模擬演練

▲高雄捷運公司舉辦多重災難模擬演練。(圖／高雄捷運公司提供)
▲高雄捷運公司舉辦多重災難模擬演練。(圖／高雄捷運公司提供)

記者黃守作／高雄報導

高雄捷運公司於今(19)日下午，在R24捷運南岡山站，舉辦多重災難模擬演練，以展現緊急應變能力，高雄市副市長林欽榮期許高捷公司能將此次演練檢討，轉化為未來現場作業人員之經驗傳承，以確保未來有任何相關事故發生時，能夠安全、迅速的緊急應變，落實相關標準作業程序，保障旅客乘車安全。

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▲高雄市副市長林欽榮(右1)由高雄捷運公司董事長楊岳崑(右2)陪同，到場督導整體演練過程。(圖／高雄捷運公司提供)
▲高雄市副市長林欽榮(右1)由高雄捷運公司董事長楊岳崑(右2)陪同，到場督導整體演練過程。(圖／高雄捷運公司提供)
高雄市政府副市長林欽榮、高雄捷運公司董事長楊岳崑、總經理王亞洲，均到場督導整體演練過程，楊岳崑感謝市府全力支援，共同協助加入整體演練，成為高捷最佳後盾。

▲高雄捷運公司舉辦多重災難模擬演練，過程逼真。(圖／高雄捷運公司提供)
▲高雄捷運公司舉辦多重災難模擬演練，過程逼真。(圖／高雄捷運公司提供)
高雄捷運公司董事長楊岳崑表示，高雄捷運公司為確保行車安全與提升服務水準，除注重人員教育訓練，落實各項作業程序外，每年均會舉辦四場大型聯合演練，透過內部各單位，以及與市府警方、消防、醫療等外部單位之協力配合，共同演練，優化檢討面對各項緊急應變情境之作業環節，以訓練增加同仁面對緊急狀況之應變能力。

楊岳崑說，高捷公司為確保行車安全及提升同仁事故事件處理效率，除定期執行各類模擬演練，包括每月內部演練及每季多重災難模擬演練外，並依據相關法令辦法規定，包含大眾捷運法、大眾捷運系統兩側禁限建辦法，執行捷運及輕軌沿線施工案件檢視，目前總計49件(捷運35件、輕軌14件，納入定期巡查檢視，其中8件具有吊掛作業之建案，捷運6件、輕軌2件，為每月巡查重點。

▲高雄捷運公司舉辦多重災難模擬演練，以展現緊急應變能力。(圖／高雄捷運公司提供)
▲高雄捷運公司舉辦多重災難模擬演練，以展現緊急應變能力。(圖／高雄捷運公司提供)
此次的多重災難模擬演練，模擬捷運系統沿線因工地塔吊吊臂掉落，撞擊捷運列車後之相關因應措施，演練過程中，高捷公司成功展現包含按壓緊急停車按鈕應變、司機員停車處理、事件通報、傷患救治、降級運轉及接駁作業，另因設定事件已達重大事故等級，高捷公司經通報市府後，市府立刻全力動員，包含消防局消防救護車支援現場救災及傷患搶救、工務局派遣吊車設備進行侵入設備移除、警察、捷警單位協助周遭及車站人車管制作業等。

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