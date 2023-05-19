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小S節目鬧大了！詩亞被罵藝人病想不開　怒撕Pag提告妨害名譽

▲從《我愛黑澀會》出道的陳詩亞（斯亞），承認自己就是《小姐不熙娣》班底Pag日前爆料的「天價業配」藝人，感覺被抹黑導致憂鬱症加重，決定提告節目班底Pag及網友。（圖／翻攝自詩亞臉書）
▲從《我愛黑澀會》出道的陳詩亞（斯亞），承認自己就是《小姐不熙娣》班底Pag日前爆料的「天價業配」藝人，感覺被抹黑導致憂鬱症加重，決定提告節目班底Pag及網友。（圖／翻攝自詩亞臉書）

記者江芷稜/綜合報導

綜藝節目《小姐不熙娣》日前討論明星大頭症問題，班底Pag爆料某次邀請一位「前女團成員」的KOL發業配文，結果對方自認是藝人，開出天價報酬，直呼：「好像有些人會有藝人病！」引起大家瘋狂猜測，事後女星陳詩亞（斯亞）跳出來，承認自己就是事件主角，自認被Pag抹黑，時隔2個多禮拜，她並未收到對方的道歉，今（19）日曬出報案紀錄，透露自己有憂鬱症，被Pag指涉大頭症後病情加重，決定不再忍耐，對於Pag及惡意中傷留言的網友提出妨害名譽告訴。

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▲▼前女團成員認為Pag報的價錢不符合她的身分。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
▲前女團成員認為Pag報的價錢不符合她的身分。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
詩亞表示，小S的節目炙手可熱，全世界都可以看到，在這麼火紅的節目上被造謠中傷甚至無中生有，真的細思極恐，且關於工作的爆料非同小可，可能影響廠商邀約、節目通告，連帶影響收入、副業，自己原本就有憂鬱症，這次抹黑讓病情加重了，「我身邊知情的摯友們還有家人都非常擔心我的狀態、因為我想不開。所以大家有空就輪流陪著我帶我出去散心走走，我謝謝這些知情並愛我的人。」

▲陳詩亞（斯亞）透露自己因為被抹黑心情很不好，憂鬱症加重，親友擔心她想不開。（圖／翻攝自詩亞臉書）
▲陳詩亞（斯亞）透露自己因為被抹黑心情很不好，憂鬱症加重，親友擔心她想不開。（圖／翻攝自詩亞臉書）
▲陳詩亞（斯亞）透露自己有憂鬱症，必須到身心科看診服藥。（圖／翻攝自詩亞臉書）
▲陳詩亞（斯亞）透露自己有憂鬱症，必須到身心科看診服藥。（圖／翻攝自詩亞臉書）
她透露，《不熙娣》的節目班底都是企業家的底子，以她查到的資料，Pag名下公司資產就有2,500萬元台幣，「以這樣的財力與能力，還有對照她公然在節目上造謠中傷我的一切行為，開一場公開的道歉記者會都是非常合情合理以及容易、簡單的事情。可是到現在已經快3週了，有任何聲明或公開道歉嗎？並沒有。甚至有看不下去的粉絲去提醒她要道歉，她還刪除了留言想裝沒事。」

▲陳詩亞（斯亞）曬出報案證明單，向Pag及惡意留言的網友提告妨害名譽。（圖／翻攝自詩亞臉書）
▲陳詩亞（斯亞）曬出報案證明單，向Pag及惡意留言的網友提告妨害名譽。（圖／翻攝自詩亞臉書）
有粉絲安慰詩亞，勸她要放下，詩亞不滿表示，自己是被謠言中傷的受害者為何要裝沒事，希望大家去思考這個問題，她曬出了報案證明單、看診身心科的診斷書及藥物佐證所述，強調自己很冷靜並沒有動怒，只是這一次不再忍耐了。

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