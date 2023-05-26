回憶殺／經典不敗！你們還記得多少　這些歌是她們唱的（下）

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弦子是大陸廣西壯族人，在2005年時與潘瑋柏合唱歌曲〈不得不愛〉因此走紅，2007年推出首張專輯，〈沿海地帶〉便是該專輯收錄曲之一，也是她的成名曲，她還以專輯入圍了金曲獎最佳新人。之後她在演藝圈並不活躍，在2016年時選擇走入婚姻，現在不僅是人婦還是人母，家庭生活美滿。
蕭瀟〈握不住的他〉搭上韓劇熱潮 音樂類型眾多
蕭瀟有著混血又空靈的外表，讓人看一眼就很難忘，起初是以模特兒的身分進入演藝圈，後來成為歌手，音樂作品類型眾多，也有翻唱作品〈我只在乎你〉，帶有少女感的俏皮聲音，讓人聽了就印象深刻，2006年推出的歌曲〈握不住的他〉，搭配韓劇《我叫金三順》，存在感令人難以忽視，輕快旋律多聽幾次，便能讓人哼上幾句。今年44歲的她，依舊保養得宜，完全看不出歲月在她身上留下的痕跡，時常在IG分享健身過程。
劉力揚〈眼淚笑了〉合作汪東城 親密互動令人羨慕
劉力揚以渾厚的女聲在許多女歌手中，辨識度極高，她從選秀節目《2006超級女聲》奪下季軍出道，歌曲〈眼淚笑了〉收錄在劉力揚的首張專輯《我就是這樣》，MV找來汪東城合體演出，兩人在MV中有許多親密互動。其實劉力揚與許多歌手合作過，不僅曾與炎亞綸合唱過歌曲〈TIAMO〉，也有過與林宥嘉合作過歌曲〈傳說〉。
〈愛你〉永不退流行 王心凌18年再穿制服一樣適合
講到甜蜜又可愛的歌曲，許多人想到的一定是王心凌，帶著青春又俏皮的歌聲，充滿律動感的旋律，讓人聽到都忍不住想要聞歌起舞。去年王心凌參加《乘風破浪》，除了因為凍齡美貌，相隔18年再度穿上制服，那首〈愛你〉掀起多少青春回憶。如今的王心凌無論是在戲劇、歌唱、綜藝節目上都能有搶眼表現，每每現身都能給人驚喜。
許慧欣曾是金曲獎最佳新人 婚後生活重心放家庭
許慧欣因為幫朋友錄製Demo而進入演藝圈，2002年推出首張專輯《快樂為主》，並以此專輯奪下金曲獎「最佳新人獎」，歌曲〈愛情抗體〉即是收錄在此張專輯裡。長相秀麗的許慧欣還是芭蕾舞者，可以說是多才多藝，2005年時還參與演出張學友的音樂劇《雪狼湖》。2013年許慧欣低調結婚，育有一女，婚後她將生活重心放在家庭，幾乎消失在演藝圈。