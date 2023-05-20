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全台通路激省／全聯「牙膏、衛生棉」買1送1　7-11奶茶10元

▲全聯、家樂福等通路，還有四大超商本週優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯、家樂福等通路，還有四大超商本週優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

通路每週限時推優惠，《NOWnews》精選本週精選必買，包括全聯高露潔牙膏、靠得住衛生棉等民生必需用品，通通買1送1，提早先囤省荷包。其中最推薦7-11自有品牌「iseLect」四入組茶飲特價40元，550ml大瓶飲料平均只要10元，有奶茶、花茶、麥仔茶可任選。

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🟡好市多．5月22日至5月28日

美國頂級牛梅花薄切，639元／公斤，每公斤減65元，特價575元／公斤。

維力大乾麵老北京炸醬麵／20包入，原價335元，折扣70元，特價265元。

🟡家樂福．即起至5月23日

貴格喝的燕麥系列／920毫升，原價65元，特價54元。

金沙30粒分享盒裝，原價409元，特價299元。

▲全聯除雙北以外的門市，塑膠購物帶調漲為2至3元。（圖／記者張勵德攝）
▲全聯牙膏、衛生棉都有買1送1優惠。（圖／記者張勵德攝）
🟡全聯．即起至6月1日

高露潔抗敏牙膏，珐瑯質修護／高效護齦／清新抗敏，單支177元，買1送1平均88.5元。

高露潔全效牙膏，牙齦專護／淨化口氣，單支198元，平均99元。

靠得住香氛系列衛生棉，23cm12片2入組／28cm11片2入組／35cm8片2入組，單組169元，平均一組84.5元。

🟡愛買．即起至6月1日

冰樂園棒棒冰，原價20元，買1送1平均10元。

可口可樂纖維+／600ml 4瓶，原價120元，買1送1平均60元／組。

🟡大潤發．即起至6月1日

RIO雞尾酒，經典系列原價99元，特價75元；清爽系列原價72元，特價59元。

福樂一番鮮鮮乳／936毫升，原價94元，特價82元。

味全品味典藏純鮮奶酪／三入組，原價99元買1送1，平均每組49.5元。

▲7-11自有品牌三款茶飲平均單瓶10元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11自有品牌三款茶飲平均單瓶10元。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡7-11即起至5月21日

iseLect經典茶飲／550ml四入，阿薩姆奶茶、特調麥仔茶、蜂蜜菊花茶，原價100元下殺每組40元，單瓶只要10元。

🟡全家即起至5月21

杜老爺草莓大雪糕，原價45元，兩件特價55元。

原萃日式綠茶，原價25元，兩件特價35元。

🟡萊爾富即起至5月23

光泉指定調味乳飲，任選第二件10元。

曼陀珠指定商品，任選買1送1。

M&M's／Dove指定巧克力，買1送1。

悅氏鹼性水／720ml，原價20元買1送1，平均單罐10元。

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
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