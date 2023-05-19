王陽明母親節超暖！送300萬豪車孝敬岳母 王彩樺讚Akira嘴巴甜
由Akira、王彩樺、温昇豪、蔡昌憲、禾浩辰、王陽明等人主持的衛視中文台實境節目《神祕五金行》，今（19）日舉辦試片會，外表酷帥的王陽明被王彩樺稱讚很會撒嬌，像個小孩子一樣，和大銀幕上形象不一樣，他私下是個暖男，母親節大方砸了300多萬元買7人座豪車送給岳母，被眾人猛誇很孝順。
記者江芷稜/台北報導
王陽明與蔡詩芸結婚8年，岳母幫忙打理家庭、照顧小孩，他感謝岳母付出很多，「有時候遇到很多困難，除了老婆以外，岳母是第一個跳出來幫我的，所以我覺得要對她更好」，自己都買二手車代步，很少買新車，甚至沒幫媽媽買過車，就先幫岳母買車，當作給岳母的一份心意，母親節只有送花給老婆蔡詩芸，被其他人虧差別待遇太大了。
6個人共處14天，一起攜手為他人修繕房子，王彩樺對型男夥伴們讚譽有加，因為每個人都非常用心，願意無私付出，錄製過程非常開心，尤其是「國民姐夫」Akira，她原本以為Akira是富二代，沒想到他以前當過搬水泥工，做了很多苦力才進入演藝圈，對於修繕工作駕輕就熟，讓人非常感動，是個嘴巴很甜的暖男，「他錄製時非常緊張，擔心語言問題無法融入，但錄完第一集之後就很放心了」。
而經營副業有成的蔡昌憲，近日花2,000萬元台幣買了人生第一間房，6月即將交屋裝潢，他謙稱奮鬥了10幾年買屋，還有房貸要繳，第一間房子沒有很大，總共30幾坪、室內面積約20坪出頭，「我們一家三口加一隻貓剛剛好，未來繼續努力再換大房子」。他投資情趣用品很成功，年收入上看一億元，王彩樺爆料某次聚會，蔡昌憲的空姐老婆Vivian特地拿出一支情趣用品「小香蕉」，笑說：「彩樺姐，這支是我要用的，先送給妳。」逗樂現場眾人。