端午飄粽香　　盤點台中星級飯店人氣粽PK搶商機

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台中林酒店即日起至6月10日推出端陽禮盒，今年仍主打櫻花蝦干貝荷葉粽，選用西螺長糯米，搭配東港櫻花蝦、日本珠貝、埔里鈕扣菇，以及台灣本地豬五花、雞腿肉，拌入主廚獨門調料，再綴以帶有酒香綿密的蛋黃，裹入荷葉內清蒸，鹹香四溢，滋味豐醇，每盒十顆，年年吸引老主顧搶先回購。6月10日前訂購並付清款項，可享早鳥優惠9折。購買端午粽禮盒，可享加購極品XO醬1瓶，特價450元。
台中裕元花園酒店看好疫後消費力爆發，端節商機大，祭出三款精品端粽禮盒，「粽情」禮盒有XO醬鮑魚皇粽、青花椒澳牛三寶粽、客家酸菜燜五花粽等五種口味；「粽意」禮盒是三入XO醬鮑魚皇粽，歷年饕客回購率最高。「粽香」禮盒最受茹素族歡迎，內有紅藜麵珍茹栗香粽及紅糖麻糬紫薯Q粽。五月底前預購可享82折起優惠。
台中長榮桂冠酒店今年粽子口味多元，傳統不敗款是經典台鮑粽，肥厚Q彈鮑魚及蛋黃香餡料，令人無法抗拒。還有羅漢香素粽、麻油雞米糕粽外，新增三款全新口味，有干貝芋香燒肉粽、榴槤甜心粽及迷你款的鳳梨冰芯粽，每顆單價從55元至220元不等，亦有綜合口味的八入經典禮盒。因應環保需求，台中長榮都會設計可重複使用的保冷環保提袋，今年適逢酒店30週年慶，特別規劃紀念款提袋，分別為「海軍藍」及「胭脂粉」兩款，風格簡約時尚。5月31日前預購可享9折早鳥優惠。
新天地餐廳發揮採購優勢，今年推出「海味四珍XO醬粵式裹蒸粽，內餡有鮑魚、干貝、烏魚子及櫻花蝦四種鮮美海味外，另搭配油潤鹹蛋黃、肝腸、臘腸與杏鮑菇等，糯米拌櫻花蝦XO醬增添風味層次，每顆600g可供4人享用。
此外，顧及長輩牙口不好，為能輕鬆品嚐美食，推出的「經典台味虎掌XO醬干貝粽」，是將豬膝虎掌筋浸入滷水中，用文火慢慢煮兩個多鐘頭，甘香美味充滿膠質的蹄筋，軟嫩滑順易入口。兩款組合搭配精緻保溫袋，5月21日前享早鳥優惠價，限量800組。
素食族最愛的寬心園「紅藜松露杏鮑粽」，自2016年開發上市後，已連續5年獲金牌素粽殊榮。其最大亮點是，寬心園廚藝團隊有創意，在一貫僅用糯米包粽子的食材中，加入養生聖品紅藜，再結合南北粽做法，先用義大利白松露油拌炒出香氣後，再包入香菇、栗子及雪蓮等餡料，以大火蒸30分鐘，讓口感軟Q綿密，美味外多了營養價值，一上市就爆紅，成了企業老闆端節送禮首選，年年搶先預購。