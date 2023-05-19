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端午飄粽香　　盤點台中星級飯店人氣粽PK搶商機

▲台中福華大飯店「粽饗太平」端粽禮盒中，最受老饕喜愛的經典荷葉粽，鹹蛋黃、蓮子、香菇及肥瘦勻稱的滷肉，餡多香郁古早味讓人吃上癮。（圖／福華飯店提供）
▲台中福華大飯店「粽饗太平」端粽禮盒中，最受老饕喜愛的經典荷葉粽，鹹蛋黃、蓮子、香菇及肥瘦勻稱的滷肉，餡多香郁古早味讓人吃上癮。（圖／福華飯店提供）

記者金武鳯/ 台中報導

端午飄粽香，又到吃粽子時節！今年因包粽缺工、物價飆漲，坊間粽價已蠢蠢欲動。不過，台中市星級飯店及餐廳作法各不同，福華飯店喊「凍漲」，還與西螺福興宫合作，購買粽子禮盒送文武財神錢母助財運。長榮桂冠酒店、林酒店、裕元花園酒店及新天地餐廳等，則推早鳥享優惠。各家粽子風味各異，有傳統經典口味，也有澎派創意款，消費者選擇多。

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▲台中福華飯店的馨饗素粽禮盒中的栗香金筍香樁粽，滿足茹素族需求。（圖／福華飯店提供）
▲台中福華飯店的馨饗素粽禮盒中的栗香金筍香樁粽，滿足茹素族需求。（圖／福華飯店提供）
台中福華飯店表示，原物料不斷飆漲，台中福華「凍漲」自行消化，以實惠價格推出「粽饗太平」二款傳統端粽禮盒，「老饕粽饗禮盒」及「馨饗素粽禮盒」，兼顧到茹素族需求外，並與西螺福興宮合作。福興宮主祀天上聖母太平媽祖，同時也奉祀文武雙財神，凡購買禮盒，就送刻上文武財神精美浮雕的錢母，吃粽子還能獲得財神賜福保佑！「粽饗太平」端粽禮盒，即日起至6月7日前預購，可享早鳥優惠9折優惠。單筆滿20組(含)以上，享85折及免運宅配乙次。

▲台中市林酒店主打櫻花蝦干貝荷葉粽，鹹香四溢，滋味豐醇，每盒十顆，年年吸引老主顧搶先回購。（圖／林酒店提供）
▲台中市林酒店主打櫻花蝦干貝荷葉粽，鹹香四溢，滋味豐醇，每盒十顆，年年吸引老主顧搶先回購。（圖／林酒店提供）
台中林酒店即日起至6月10日推出端陽禮盒，今年仍主打櫻花蝦干貝荷葉粽，選用西螺長糯米，搭配東港櫻花蝦、日本珠貝、埔里鈕扣菇，以及台灣本地豬五花、雞腿肉，拌入主廚獨門調料，再綴以帶有酒香綿密的蛋黃，裹入荷葉內清蒸，鹹香四溢，滋味豐醇，每盒十顆，年年吸引老主顧搶先回購。6月10日前訂購並付清款項，可享早鳥優惠9折。購買端午粽禮盒，可享加購極品XO醬1瓶，特價450元。

▲台中市裕元花園酒店的「粽意」禮盒是三入XO醬鮑魚皇粽，歷年饕客回購率最高。（圖／裕元花園酒店提供）
▲台中市裕元花園酒店的「粽意」禮盒是三入XO醬鮑魚皇粽，歷年饕客回購率最高。（圖／裕元花園酒店提供）
台中裕元花園酒店看好疫後消費力爆發，端節商機大，祭出三款精品端粽禮盒，「粽情」禮盒有XO醬鮑魚皇粽、青花椒澳牛三寶粽、客家酸菜燜五花粽等五種口味；「粽意」禮盒是三入XO醬鮑魚皇粽，歷年饕客回購率最高。「粽香」禮盒最受茹素族歡迎，內有紅藜麵珍茹栗香粽及紅糖麻糬紫薯Q粽。五月底前預購可享82折起優惠。

▲台中長榮桂冠酒店今年新推三種新口味粽子，圖為榴槤甜心粽。（圖／長榮桂冠酒店提供）
▲台中長榮桂冠酒店今年新推三種新口味粽子，圖為榴槤甜心粽。（圖／長榮桂冠酒店提供）
台中長榮桂冠酒店今年粽子口味多元，傳統不敗款是經典台鮑粽，肥厚Q彈鮑魚及蛋黃香餡料，令人無法抗拒。還有羅漢香素粽、麻油雞米糕粽外，新增三款全新口味，有干貝芋香燒肉粽、榴槤甜心粽及迷你款的鳳梨冰芯粽，每顆單價從55元至220元不等，亦有綜合口味的八入經典禮盒。因應環保需求，台中長榮都會設計可重複使用的保冷環保提袋，今年適逢酒店30週年慶，特別規劃紀念款提袋，分別為「海軍藍」及「胭脂粉」兩款，風格簡約時尚。5月31日前預購可享9折早鳥優惠。

▲台中新天地今年推出限量800組的「海味四珍XO醬粵式裹蒸粽」與「台味虎掌XO醬干貝粽」組合禮盒。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.19)
▲台中新天地今年推出限量800組的「海味四珍XO醬粵式裹蒸粽」與「台味虎掌XO醬干貝粽」組合禮盒。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.19)
新天地餐廳發揮採購優勢，今年推出「海味四珍XO醬粵式裹蒸粽，內餡有鮑魚、干貝、烏魚子及櫻花蝦四種鮮美海味外，另搭配油潤鹹蛋黃、肝腸、臘腸與杏鮑菇等，糯米拌櫻花蝦XO醬增添風味層次，每顆600g可供4人享用。

此外，顧及長輩牙口不好，為能輕鬆品嚐美食，推出的「經典台味虎掌XO醬干貝粽」，是將豬膝虎掌筋浸入滷水中，用文火慢慢煮兩個多鐘頭，甘香美味充滿膠質的蹄筋，軟嫩滑順易入口。兩款組合搭配精緻保溫袋，5月21日前享早鳥優惠價，限量800組。

▲素食族最愛的寬心園「紅藜松露杏鮑粽」，是企業老闆端節送禮首選，年年搶先預購。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.19)
▲素食族最愛的寬心園「紅藜松露杏鮑粽」，是企業老闆端節送禮首選，年年搶先預購。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.19)
素食族最愛的寬心園「紅藜松露杏鮑粽」，自2016年開發上市後，已連續5年獲金牌素粽殊榮。其最大亮點是，寬心園廚藝團隊有創意，在一貫僅用糯米包粽子的食材中，加入養生聖品紅藜，再結合南北粽做法，先用義大利白松露油拌炒出香氣後，再包入香菇、栗子及雪蓮等餡料，以大火蒸30分鐘，讓口感軟Q綿密，美味外多了營養價值，一上市就爆紅，成了企業老闆端節送禮首選，年年搶先預購。


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