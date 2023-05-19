唐鳳與前英相特拉斯共同倡議　強化台英連結、深化數位韌性

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台灣數位部秉持「資安即國安」的使命，統籌政府整體資安工作與相關資源，以「主動式防禦」為核心策略，運用前瞻科技主動防制威脅、溯源阻斷攻擊來源，包含關鍵基礎設施資安防護、加強資安演練，並採用「星際檔案系統」（IPFS），以及導入零信任架構，從根本強化台灣整體資安體質，打造易守難攻的跨域聯防體系。
唐鳳進一步指出，數位部的「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，是對非同步軌道衛星作為緊急備援網路進行概念驗證（Proof of Concept, PoC），本計畫預計在國內設置700個衛星站點（hot spot）及3個國外站點，藉由非同步軌道衛星的網路，確保應變避難及指揮等重要訊息仍能於緊急狀況時傳遞。目前已有數家機構向數位部申請補助，數位部也竭誠歡迎包括英國在內的全球衛星運營商一同加入，為衛星通訊服務拓展更多元的可能性。
唐鳳提到，目前台英雙方就深化經濟夥伴關係積極洽談協議，其中也包含數位貿易相關合作，期許雙方關係得以開啟新章，並建立更緊密的雙邊連結，探索更多可能。
英國前首相特拉斯議員對台友好，先前在國際場合疾呼各國應盡其所能強化與我國的關係，今日拜訪數位部也對唐部長所提「深化民主，不只是防衛民主」的理念表達認同。台灣身為自由世界的盟友，兩國共享民主、自由、人權、法治等核心價值，在國際地緣政治劇烈變化的關鍵時刻，彼此將持續深化數位合作，讓台英關係從產業投資到應用創新的夥伴關係，都有機會進一步提升。
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