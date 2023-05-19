出席G7峰會前 澤倫斯基出訪沙烏地阿拉伯！首次在非盟友國家現身
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），據傳將出席正在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）領導人會議，不過在參加G7峰會前，澤倫斯基於19號傍晚現身沙烏地阿拉伯，阿拉伯國家正在當地舉行峰會，澤倫斯基將爭取阿拉伯世界對烏克蘭的支持。這也是澤倫斯基自俄烏戰爭以來，首次出訪非盟友國家，阿拉伯國家之前並未表態支持烏克蘭，也讓此行格外引發關注。
記者倪浩軒/綜合報導
澤倫斯基在推特上發文表示，展開了對沙烏地阿拉伯的首次訪問，希望加強雙邊關係以及烏克蘭與阿拉伯世界的聯繫。澤倫斯基稱將會討論「克里米亞和臨時佔領區的政治犯」，以及和平方案和能源合作，並表示沙烏地阿拉伯能發揮重要作用，「我們已做好準備將彼此之間的合作提升到全新水準」。
俄烏戰爭開打以來，澤倫斯基除了親自走上前線，也透過出訪外交，爭取更多國際支持。但之前澤倫斯基訪問的國家，都是堅定支持烏克蘭的盟友，這次出訪沙烏地阿拉伯，堪稱首次突破走出「舒適圈」。
許多阿拉伯國家與俄羅斯關係密切，而在俄烏戰爭中，阿拉伯世界也基本保持中立，並未譴責莫斯科，也沒有表態支持基輔。不過，近來阿拉伯半島的地緣政治發生迅速變化，敘利亞重新加入阿拉伯聯盟，阿拉伯世界權力洗牌後，或許對於發展中的俄烏戰爭，也會有不同的看法。