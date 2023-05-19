PLG／楊敬敏攻下20分！國王首戰103:84打爆夢想家 系列賽1-0領先
PLG 2022-23季後賽在今(19)日正式開打，由新北國王在主場對戰福爾摩沙台新夢想家，系列賽首戰聯盟龍頭展現出色的團隊戰力，主將楊敬敏攻下20分，以103:84大比分差獲勝，系列賽1-0領先。
記者黃建霖/綜合報導
夢想家本季在例行賽最終戰擊敗高雄鋼鐵人，才驚險拿到季後賽門票。但挑戰才剛剛開始，對上本季戰績獨走的國王，他們開賽就被對手打出25:7的「下馬威」，首節打完以已經落後達16分。
次節國王靠李愷諺的6分，又是一波14:4的攻勢走在前面，分差已經來到了24分。夢想家靠著錢肯尼單節8分追近比分，不過主場軍上半場結束時仍握有17分的優勢，楊敬敏得到了13分。
進入到第三節，國王火力未見有所減弱，曼尼高和楊敬敏皆有亮眼的表現，單節球隊又是進帳了36分，領先來到了28分，這讓比賽提前失去懸念，末節雙方調度上都有些想法，比賽提前底定勝負。
這場比賽曼尼高展現全能身手，不但得到球隊最高的23分，還有11籃板5助攻6抄截；楊敬敏拿到20分6籃板，戴維斯14分。夢想家方面，麥卡洛攻下17分22籃板，吉爾貝克14分12籃板。