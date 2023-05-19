「5億高中生」體內有酒精反應！墜亡前2小時才結婚 證人超商找的
台中市賴姓高中生日前繼承高達5億的房產，本（5）月4日與經手家中房產的夏姓地政士助理，前往戶政事務所登記同性結婚，2個小時後竟在夏男住處，從10樓墜落身亡，賴母懷疑夏男謀財害命因而提告殺人，檢察官偵訊夏男後，認其有犯罪嫌疑，諭令30萬交保。檢警持續偵辦後發現，當天在結婚登記書約上的兩名證人，都是夏男在超商隨機找到的路人，而賴男檢體確實有酒精反應，至於有無藥物，尚待法醫報告，全案仍在偵辦中。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，男高中生年僅18歲，獲得父親贈與總市值為5億的30筆房地產，經由夏姓代書與其兒子夏姓地政士助理協助處理，在5月4日當天，夏姓地政士助理到男高中生家，以要討論房產規劃為由，約男高中生出門，兩人卻一同到北屯區戶政事務所登記結婚，不料，剛登記僅過2小時，高中生卻在夏男家中墜樓，緊急送醫死亡。
根據檢警調查後發現，結婚登記書約上有2名年滿20歲以上證人簽名或蓋章，願意為夏男和賴姓高中生公證的證人，都是夏男在超商找到的路人，因為聽信夏男供稱兩人「不被祝福」，同情兩人遭遇進而簽名。
檢方偵訊夏男時，他供稱兩人登記結束後返回他家，自己前往洗澡前，看到賴男獨自坐在客廳喝啤酒，洗完澡後賴男就不見蹤影，稍後就傳來他的死訊。
警方採集賴男檢體，檢測結果確認體內有酒精反應，至於有無藥物，尚待法醫報告。至於現場跡證，警方表示，未發現有打鬥、血跡或是拖行跡象，陽台的欄杆上，則採到賴男手部和鞋子痕跡，由於沒有直接證據可以證明夏男行兇，因此檢方諭知夏男30萬元交保，賴姓高中生是自己失足跌落，或是被夏男推落，則需待法醫報告體內是否殘留藥物，才能判定。