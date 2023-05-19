詩亞開告《小姐不熙娣》節目班底！曬「未接來電」：別想私下解決
藝人詩亞（舊名：糖果、斯亞）日前不滿《小姐不熙娣》的節目班底Pag說有「藝人病」，由於遲遲沒有收到對方的道歉，詩亞今（19）日決定不再忍耐，對於Pag以及惡意中傷她的網友們進行提告。稍早，詩亞也曬出Pag的未接來電，直言：「不要想私下解決！」
記者詹鎰睿/綜合報導
還原事件經過，《小姐不熙娣》的節目班底Pag，近期就在節目上爆料，她有次邀請一位「前女團成員」的KOL來發業配文，而對方卻自認是藝人，並開出天價報酬，直呼：「好像有些人會有藝人病！」事情延燒後，詩亞也火速跳出來承認自己就是事件主角，自認遭到Pag抹黑。
時隔2個多禮拜後，由於沒有收到對方的道歉，詩亞便決定在今日對Pag，以及惡意中傷她的網友們提出妨害名譽告訴，同時也說明自己原本的憂鬱症，因為這起事件變得更加嚴重，貼文也附上報案證明單、看診身心科的診斷書及藥物佐證所述，也強調自己很冷靜並沒有動怒，只是這一次不再忍耐了。
稍早，詩亞再度於IG限時動態上發文，附上一張Pag用IG打給她的照片，「很抱歉，我的IG不是誰都可以打給我，如果可以的話，真的會蠻可怕的。也不要想私下解決，敢在節目上亂講，就要敢在社會大眾前道歉，這是我的原則，很抱歉你踩線了。」至於Pag方面，目前尚未做出任何回應。