執念揭密6／曾敬驊來不及報名金鐘獎！被封奇幻劇天花板仍有2缺憾
由愛奇藝出品的電視劇《不良執念清除師》，集結懸疑、奇幻、幽默、感動等多種元素，在編劇的巧手包裝下，結局前後呼應，獲得極佳口碑，被盛讚為「從都到尾都好看」的奇幻劇天花板，在愛奇藝國際版平台獲得收視率第一名，甚至在中國豆瓣網站獲得8.9高分評價，被封為2023年上半年最佳台劇，不過，仍有些許缺憾，就是這部戲因為播放時間因素，來不及報名金鐘獎，要等到明年才能叩關獎項。
記者江芷稜/綜合報導
按照今年金鐘獎規定，報名網路平台戲劇且在電視台播映的作品，必須在4月30日前在電視台播放至少480分鐘，而《不良執念清除師》在4月15日首播，無法在4月底前達到報名標準，因此確定與今年金鐘獎無緣，算是比較可惜的部分，導演林冠慧說：「很多演員希望他們能獲得肯定，像曾敬驊，我覺得不同於他之前作品，各式喜怒哀樂情緒都有，故事都跟著他走，希望他的多元表現讓大家看到。」
結合懸疑、BL情、喜劇這3個相同元素，《不良執念清除師》和《關於我和鬼變成家人的那件事》都獲得極大迴響，以輕鬆步調抓到大家口味，疫情期間生活很苦悶，但奇幻劇情幫助生活有些想像空間，疲累之餘獲得安慰，能夠獲得娛樂效果。較為可惜之處，是每個導演都希望自己的作品能被更多人看見，不過奇幻劇情因涉及靈異情節，無法在大陸播出，觀眾不能以正規管道觀賞，僅能欣賞盜版影片或在網路上被剪輯過的片段，特別的是，這並未因此影響該劇口碑，許多對岸的死忠觀眾自動自發剪輯精華片段，放在許多社群平台播出，該劇18日在台灣舉辦最終同樂會，竟有不少中國粉絲送花祝賀。
「現在是平台時代了」，林冠慧表示，奇幻劇拍攝成本高，加上不是大IP劇本，有了愛奇藝國際版平台願意全額投資，這部戲才能在短時間順利過關、快速問世，像這樣高成本的劇作回收並不容易，尤其是無法在中國播出，對平台來說也是一項很大的賭注，由於劇本版權屬於平台，第二季若要開拍，都需要平台全力挹注，要有更多粉絲迴響，才有機會拍續集。