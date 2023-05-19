女童失蹤6年！熱心民眾憑Netflix影片「5秒畫面」破案 鷹眼超神
美國一位伊利諾州女童烏貝豪恩（Kayla Unbehaun）於2017年失蹤，那年她才9歲，但就此音訊全無，宛如人間蒸發，成為一樁懸案。而烏貝豪恩的故事也被拍成影集，結果竟有熱心民眾，憑Netflix播映影片中僅約出現5秒的烏貝豪恩模樣，順利指認，協助破案讓烏貝豪恩與父親團聚。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，烏貝豪恩的父母離婚，烏貝豪恩由父親獲得監護權，但2017年生母在獲得允許下帶走烏貝豪恩，並約定好過幾天後再將人送回，不料就此音訊全無，生母也跟著消失，6年來毫無消息。
烏貝豪恩的故事被紀錄片影集《未解之謎》（Unsolved Mysteries）收錄，《未解之謎》專門介紹各種懸案，當時節目製作了「被家長綁架」特輯，並把烏貝豪恩當作其中一則案例。影片公佈了烏貝豪恩失蹤當年的照片，並附上模擬烏貝豪恩如今的可能長相，影像曝光的時間大約只有5秒。
而《未解之謎》在Netflix播出後，沒想到竟然有熱心民眾，僅憑短短5秒的畫面就成功認人，發現烏貝豪恩出現在北卡羅萊納州阿什維爾（Asheville）的一間二手商店，立即通知店員報警，最終順利找到兩人行蹤，逮捕烏貝豪恩生母，讓烏貝豪恩與父親團聚。
目前案件還在審理中，烏貝豪恩的父親強調很感謝民眾幫助，但也希望外界給予他們空間，重新找回失落6年的親情。而烏貝豪恩生母被捕後已經獲得保釋，會遭受怎樣的下場，還待法庭進一步審理。