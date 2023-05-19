中職／王教練的第一次！恰總賽後把無安打比賽勝利球送給王建民
中信兄弟今（19）日在新莊球場出戰富邦悍將，先發投手鄭浩均主投6.1局狂飆7次三振，沒有被敲安，只有1次保送，共用104球退場，兄弟投手群謝榮豪、吳俊偉、呂彥青都沒被敲安打，完成另類的「投手聯手無安打比賽」，是中職史上第一次，兄弟終場以3:0完封富邦，賽後總教練彭政閔也把勝利球送給投手教練王建民。
記者吳政紘/新北報導
鄭浩均今天跟江少慶上演投手大戰，鄭浩均一路狂飆三振，4局才遇到危機，先是岳東華接球失誤，他自己又投出保送，但他又對申皓瑋飆出三振解圍，自己也大喊振奮士氣。
不過鄭浩均6.1局投完，就被提前換下場，無緣挑戰無安打比賽的大紀錄，他最後被蔣智賢敲出中外野深遠飛球，被岳政華美技接殺。謝榮豪接替0.2局也沒被敲安。吳俊偉上場雖然投出保送，但仍安然度過1局，他三振李宗賢後，也奮力狂吼「COME ON!」
兄弟第一次完成中職史上投手聯手接力無安打比賽，恰總說：「這是王（建民）教練子弟兵達成的，是他的第一次，所以把勝利球送給他。」
鄭浩均賽後也說，當時6局投完，本就想說對上蔣智賢後就要退場，原本他還想撐下去，但教練王建民認為要思考看看，希望他重新考慮，也不要冒太大風險，之後他也聽教練的指示。