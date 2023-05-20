執念揭密5／呂雪鳳神祕角色曝光！緊握雙手力挺　導演感動到想哭

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導演林冠慧表示，能邀約眾多不同風格演員合作，感覺非常幸福，「我很感激他們，因為他們覺得劇本有趣，不會因知名度高計較戲分多寡，純粹看劇本吸引力，像是鄭元暢來工作室討論角色聊了很久，聊得很愉快，他們都是來自不同領域的巨星，趁這一次機會都合作一輪，對我來說是很棒的一次體驗」。
尤其是出身歌仔戲世家的呂雪鳳，讓林冠慧非常驚喜，原本擔心對方是長輩，對於這類奇幻故事可能會有一點隔閡，沒想到呂雪鳳竟完整讀了劇本2次，第一次碰面時，就緊握住導演的手訴說自己的喜愛，林冠慧說當下差點要哭了，「雪鳳姐很喜歡這個劇本專注講述執念這件事，非常力挺這個故事，她是最了解這個劇本的人，真的很厲害」。
呂雪鳳詮釋的蓮花奶奶戲分不多，卻是貫穿這部戲的重點人物，導演詢問是否須更改台詞符合她說話的「氣口」，她表示全力配合，不願意更動台詞，在主角蒲一永家的小閣樓拍攝時，在回憶畫面尚未後製剪輯加入，演員必須對著空景表演，呂雪鳳環顧四周真的哽咽、眼眶泛紅，讓林冠慧相當感動，「這些演員對我意義重大，邀約時沒有遇到困難，他們都很願意幫助我」。
而最後一集，亦正亦邪的蓮花奶奶身分終於揭曉，原來曾江奶奶（王滿嬌 飾）飾演的有錢地主，小時候不小心打破了家裡的觀音像，蓮花底座跟上方觀音像分離斷了，怕會挨罵就把蓮花底座藏在院子裡。蓮花奶奶就是那塊黑砂製成的蓮花底座，雖然只是個雕刻的蓮花底座，但整體是觀音像所以帶有神性，個性善良，只是有時候做事方法比較激烈，導演林冠慧不願說得太實際、太清楚，給大家既定標準答案，希望留下想像空間。