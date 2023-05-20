實用技／LINE社群新加入「分析功能」！一鍵揭秘成員資料
LINE社群可以輕鬆拓展生活圈，每個人都可以無痛創建社群，LINE日前公布將逐步推出全新「分析」功能，此版本需要更新到LINE 13.7.0。透過分析功能，管理員可以更佳了解自己的社群輪廓，但目前由 Android 設備率先施行，尚未公布iOS上線日。
記者周淑萍/綜合報導
LINE社群的管理員除了一般的聊天室管理功能外，現在可以透過LINE社群推出全新「分析」功能，針對所經營的社群進行深度觀察，可以更有效率的管理。為了讓管理員能夠更清楚掌握社群的活躍度，提供管理員可以依據不同需求查看「特定時間區間」的成員與訊息數據之功能。使用「分析」功能時，有條件上的限制，像是必須為社群聊天室的管理員或共同管理員、提供6種時間區間查看，僅支援手機版，且後台統計數據彙整需要時間，並非即時數據。
社群管理員擁有查看聊天室分析數據的權限，可以透過此功能查看更多深入的資料，點擊LINE社群聊天室右上方的 「≡」 圖示，點擊下方 「分析」進入分析主頁。進入分析主頁後即可看見三種主要數據，分別為： 過去７天的傳送訊息數、 過去７天傳訊息者數、 傳訊息者的排名。如果妥善運用「分析」功能，可以看見社群聊天室裡目前用戶活躍的情形，並且讓管理員獲得更多未來經營資訊的方向。
LINE社群小技巧
點擊下方分析圖示，或是點擊 LINE社群增長小技巧圖示資訊欄，依據需求可於 其他聊天室功能查看分析數據的權限。 管理員可至 其他設定 > 管理權限 > 其他聊天室功能 > 查看分析，管理是否要將分析功能開放給共同管理員查看。管理員可至 其他設定 > 管理權限 > 其他聊天室功能 > 查看分析，管理是否要將分析功能開放給共同管理員查看。可設定只有「管理員」或「管理員與共同管理員」擁有權限。