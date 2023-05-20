G7制裁俄羅斯、英國祭「鑽石禁令」！BBC：沒那麼容易
七大工業國集團（G7）峰會19日在日本廣島登場，各國領袖發布聯合聲明表示，將對俄羅斯實施新制裁，其中鑽石貿易就被英國點名，希望能阻止俄羅斯，獲得更多用以侵略烏克蘭的戰爭資金。不過有外媒分析認為，針對俄羅斯的鑽石禁令具體效果如何，現在還不好說。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《英國廣播公司》（BBC）報導，儘管按數量計算，俄羅斯看似是全球最大的鑽石出口國，然而，俄羅斯的鑽石貿易每年約創造40億美元的交易額，相較於俄國石油、天然氣逾2000億美元，僅佔俄國總出口額的一小部分。換句話說，即便鑽石交易確實對俄國戰爭資金有些貢獻，但遠不及石油和天然氣那麼重要。
此外，全球的鑽石貿易網絡，錯綜複雜、缺乏透明度，單筆鑽石光是在礦山和市場的易手次數，就可能多達20至30次。眾多貿易商根據鑽石的重量、顏色、淨度和切工進行分級，拿走剩餘的寶石混合併出售，並不斷重複此過程。
珠寶商「77 Diamonds」的總經理柯爾蒙德（Tobias Kormind）指出，禁令還可能存在一個大漏洞，就是僅限於尚未加工過的鑽石，一旦它們被切割和拋光，原產國就不再重要了。所以必須擴大追蹤，包括檢視詳細記錄鑽石產地的文件。
報導也提到，若單以英國制裁來看，恐怕無法打擊俄羅斯的鑽石銷售，因為英國在全球鑽石貿易中的佔比不到1%。後續將需要其他G7成員國大力協助，加強所有環節，包括追蹤的流程與技術，以擴大制裁的影響力。