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日職／歐力士版「大谷翔平」！你一定要認識的超新星山下舜平大

▲歐力士開幕戰投手山下舜平大。（圖／太平洋聯盟TV）
▲歐力士開幕戰投手山下舜平大。（圖／太平洋聯盟TV）

記者吳政紘/綜合報導

歐力士隊開幕戰投手山下舜平大，是歐力士隊未來之星，也是日本國家武士隊未來的希望，他平均超過155公里以上的速球，讓球迷十分驚艷，《NOWnews》透過數據跟分析，特別介紹這位來自太平洋聯盟的潛力新秀。

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球員：山下舜平大

特色

190公分 98公斤/右投右打。未來的日本武士國家隊候補。受到上天眷顧的體型、投球姿勢也與大谷翔平相近。有個性的名字來源為奧匈帝國的經濟學者約瑟夫·熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）。魅力之處在於球速最快158公里的直球為主，曲球與指叉球的高奪三振率。愛稱為「平大」


當上職業棒球選手前


山下舜平大高中入學時的球種為直球、曲球、滑球、變速球。

但在高中就學時，監督給予「希望能更專注在直球」的指導下，放棄滑球與變速球，只專注於練習直球跟曲球。


當上職業棒球選手後

2029年他以第一指名進入歐力士，簽約金8000萬日幣，年薪為700萬日幣。樂天金鷲開幕投手田中將大為年薪4億7500萬（推估）。

在山下在進入球團後第1、2年無一軍登板紀錄，第一年在二軍出賽18場，共投65.2局，防禦率為5.48。

第二年二軍出賽只有8場，因為受到腰痛影響，讓他度過不甘心的球季。

2023年因為陣中的山本由伸、宮城大彌等都入選經典賽日本隊，因此山下舜平大被監督中嶋聰指名為開幕戰先發投手。

山下也是1950年日職兩聯盟創立以來，進入職棒2年後，前一年完全未出賽，卻擔任開幕投手的第一人。

目前成績(2023年5月18日現在)

防禦率

 出賽數

 勝場

 敗場

 投球局數

 奪三振

 奪三振率

 自責分

 被打擊率

 Ｋ／ＢＢ

 ＷＨＩＰ
1.21

 5

 3

 0

 29.2

 37

 11.22

 4

 0.193

 4.11

 1.01

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