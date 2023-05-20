國台辦宣布了！開放台灣旅遊團赴中國旅遊

預測中共攻台！德國防專家曝「可能時間點」：2025年初

▲有德國的軍事國防專家認為，2025年1月須格外關注兩岸軍事動態，防止中國武力侵台。（資料照／中國國防部）
▲有德國的軍事國防專家認為，2025年1月須格外關注兩岸軍事動態，防止中國武力侵台。（資料照／中國國防部）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

德國慕尼黑聯邦國防大學情報與安全研究中心（CISS）的學者史圖伯恩（May-Britt Stumbaum）近日受訪時分析，若中共領導人習近平有意侵台，2025年1月可能會是一個關鍵的時間點，屆時美國不排除會進行干預，避免珍珠港事件重演。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據德媒報導，史圖伯恩認為，中國會先想辦法通過非軍事手段達到目的，包含心理戰、軍事演習、片面從國際法解釋台灣地位等等，因為武力入侵絕非易事，尤其還要經過海路，近代的中國人民解放軍也還沒有足夠的實戰經驗。

然而，台灣長期受到中國威脅，有很長一段時間，這種威脅顯得非常抽象。但現在隨著中國的經濟、軍事實力越發強大，情況正在變化，習近平不會坐等西方團結起來，未來2年對台灣至關重要。

分析指出，明年台灣和美國都將舉行總統大選，美國選後的權力交接（如果不再是民主黨執政）將在2025年初發生，在這種情況下，美國往往會有幾個月都忙於處理國內事宜，無暇兼顧海外行動，可能會給北京可趁之機。

除了美國因素，2025年1月之所以要格外小心，還因為那是橫渡台灣海峽的最佳時機，以及農曆新年期間大量人潮往返海內外，有利於中國模糊大規模軍隊調動，前提是有良好的天候。

當然，西方情報機構是能提前注意到入侵跡象的，就如俄羅斯正式入侵烏克蘭之前，歐美就已經知道蒲亭在邊境集結了幾個月的軍隊。不過被發現不代表就會因此不做，中國可能願意付出沉重代價，承擔入侵台灣的經濟後果，即使美國假設中國的GDP將因被國際制裁而崩跌9%。

最後，史圖伯恩認為，台灣對北京具有非常重要的戰略地位，但美國也不會袖手旁觀，因為若中國控制了台灣，中國的潛艇就可以不著痕跡地從（台灣東部）潛入海底，並於舊金山附近重新浮出水面。美國想防止珍珠港之類的歷史事件重演，避免台灣落入中國手中，也符合美國人自己的戰略利益。

尹錫悅稱台海問題為「全球議題」　韓總統：反對企圖武力改變現狀

共軍若武力犯台　薛瑞福：美國有「4大理由」出手護台灣

有能力2027年前攻台？中國外交部：決不承諾放棄使用武力

中國構成「系統性挑戰」！英日領袖會晤　加強戰略夥伴關係

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀