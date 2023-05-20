預測中共攻台！德國防專家曝「可能時間點」：2025年初

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然而，台灣長期受到中國威脅，有很長一段時間，這種威脅顯得非常抽象。但現在隨著中國的經濟、軍事實力越發強大，情況正在變化，習近平不會坐等西方團結起來，未來2年對台灣至關重要。
分析指出，明年台灣和美國都將舉行總統大選，美國選後的權力交接（如果不再是民主黨執政）將在2025年初發生，在這種情況下，美國往往會有幾個月都忙於處理國內事宜，無暇兼顧海外行動，可能會給北京可趁之機。
除了美國因素，2025年1月之所以要格外小心，還因為那是橫渡台灣海峽的最佳時機，以及農曆新年期間大量人潮往返海內外，有利於中國模糊大規模軍隊調動，前提是有良好的天候。
當然，西方情報機構是能提前注意到入侵跡象的，就如俄羅斯正式入侵烏克蘭之前，歐美就已經知道蒲亭在邊境集結了幾個月的軍隊。不過被發現不代表就會因此不做，中國可能願意付出沉重代價，承擔入侵台灣的經濟後果，即使美國假設中國的GDP將因被國際制裁而崩跌9%。
最後，史圖伯恩認為，台灣對北京具有非常重要的戰略地位，但美國也不會袖手旁觀，因為若中國控制了台灣，中國的潛艇就可以不著痕跡地從（台灣東部）潛入海底，並於舊金山附近重新浮出水面。美國想防止珍珠港之類的歷史事件重演，避免台灣落入中國手中，也符合美國人自己的戰略利益。