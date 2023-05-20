莫莉強烈否認自導自演　網友揪「這點」不合邏輯：太剛好了吧

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日前網路上流出莫莉與美甲師對話，對話內容提到「酸葡萄心態，摸不到IU羨慕我」、「我又沒喜歡她（IU）」，事後莫莉火速澄清自己清白，「不可置信竟然有人心壞成這樣，竟然為了拉垮我，惡意P圖做出這張假對話的畫面」，道歉神隱對比火速澄清還發了律師聲明，兩者相較之下讓網友感到嗤之以鼻，遭酸「做錯事後神隱，被抹黑立刻跳出來，這波公關666」。
對於莫莉被抹黑事件，「Dcard」網友也提出疑問「如果確定是抹黑，怎麼會那麼剛好知道對方最近要回去找美甲師做指甲？剛好對方可以澄清所謂的實際對話，時間點就是在約近期回去。太巧了？」還有不少人認為莫莉這次事件只是為了轉移她硬拉IU的焦點，減少謾罵聲，「現在重點整個被轉移耶，誤刪哪句話？什麼的都不是重點吧，誤抓了哪個人的手都沒看到時間線澄清的這麼清楚了，到底誰在乎美甲不美甲」。
更有網友找出莫莉發出立刻刪掉的動態，上面顯示她截圖對話的時間，事後莫莉卻將時間截掉，網友認為她道歉文2點30分發出，截圖卻在1點50分就截好了「是不是太早了」，種種行徑被認為不合邏輯。
莫莉澄清自己遭到抹黑，不停以限時動態發出對話紀錄證實，網友對於整個事件紛紛表示，「告不成的，她只是想發律師聲明來去威嚇大眾不要再去留言說她自導自演」、「造假文美甲澄清限動狂發，簡直轉移焦點大師」、「還可以誤刪噢？ 哇太厲害了吧」、「有夠假欸，最後一句故意提美甲，就是為了之後拿美甲師對話來指控被抹黑，模糊焦點並塑造受害者形象」。