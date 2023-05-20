參選2024！柯文哲召開宣示記者會：不再受藍綠政黨綁架
台灣民眾黨主席柯文哲，確定參選2024總統大選，今（20）日上午，於新北市淡水區、滬尾藝文休閒園區，舉辦總統參選政見會。而本月19日，柯文哲的競選Logo也曝光，以柯文哲的綽號「KP」為概念發想，定調宣傳主軸為「Keep Promise相信美好台灣」。
記者林盈君／綜合報導
今天上午，柯文哲於記者會上表示，感謝民眾給民眾黨一個機會為大家服務，並提到「台灣正面臨關鍵時刻，不該沉溺在藍綠互鬥的泥淖，相信柯文哲會帶給大家新的改變」，他也說到「給台灣人新的定義，生活在這裡就是台灣人」。
柯文哲表示，會選擇參選總統大選，是因為台灣不應該處於分裂對抗的狀態，並指出台灣應該有清廉行政，而不該是口號治國、債留子孫、製造仇恨對立。並批評「民進黨對於自身利益、高於台灣利益」，前瞻計畫不前瞻，特別預算不特別，毫無財政據力，面對少子化、高齡化束手無策，數位轉型與司法改革淪為紙上談兵。他接著強調，自己會秉持理性務實的原則「讓國家永續發展，並加速國家數位轉型，且延長現役核電廠的使用年限，確保能源轉型期的安全，鼓勵再生能源穩定發展，更提出全面建立友善生養的發展，讓年輕人「敢生敢養」。
柯文哲也提及，藍綠內鬥互相內耗，在歷經三任總統之後仍無法解決，而針對兩岸問題，他會「確保全體國人繼續享有民主自由的政治體制與生活方式」表示自己會「在對等尊嚴的條件下，務實處理兩岸問題，追求兩岸之間的最大利益」，強調「備戰而不畏戰、能戰不求戰，以台灣自主、兩岸和平，來維繫印太地區的繁榮穩定」。最後柯文哲提到，2024是翻轉台灣命運的轉捩點，呼籲民眾不要再受藍綠政黨的綁架。
針對參選2024，柯文哲競選總幹事黃珊珊指出，參選宣示記者會將盡力闡述信念，表達「台灣不該是分裂的國家，本來就該是內部團結，一致對外的地方」，而「Keep Promise」則是柯文哲對人民的承諾；發言人陳智菡則表示，柯文哲主張衝突仇恨終會過去，美好善良才能流傳，政見會主軸是「和諧、和解、和平」。她強調，2024是改變台灣政治文化的關鍵轉捩點，柯文哲也希望在這樣充滿包容、歷史文化的場域宣示決心。