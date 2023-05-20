手機電池怎延長壽命？內行每天「保持1電量」 實測3年成功了
現在智慧型手機的時代，不少人不管走到哪裡早就離不開手機，如果沒帶手機或者手機沒電就會顯得非常焦慮，但手機電池雖然進階到不需要天天更換，總是還是會有壽終正寢的時候，如何延長手機電池的生命，也是不少人一直討論的議題。近日，就有網友分享，自己跟著坊間的撇步走，結果堅持實測了三年之久終於成功，表示「真的是有效的！」引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「鋰電池電量維持在20至80％之間並避免高溫，壽命可以比較長，於是自己在2019年更換手機電池之後，就開始為期3年的實測，過程當中如果出現手機很燙想降溫情形，他就會把手機直接放在地板磁磚上，日常也不打遊戲，已使用社交軟體居多」。
「堅持3年之後，APP推估電池健康度為85％，由於3年來手機從未突然關機，電量也沒有明顯亂跳，這個方法顯然有效」貼文一出，不少網友紛紛回應「一直都是這樣的啊，但正常人都還是會充電到100」、「一年換一次手機，電池健康度不是我關心的事」、「應該至少可以延長一半的壽命，真的有差」、「我是真的覺得沒差，出門看到80%的電量就不爽」、「壞了就換一顆就好.....又不是天天換，這麼辛苦幹嘛」。
然而事實上，根據記者自己的使用習慣，目前使用的是iPhone12，至今邁入第三年也沒有換過電池，每天都會充電到100%，手機偶爾也會有過熱的問題，打開健康度查看，使用2年8個月電池健康度僅剩下78%，對比用滿三年還有85%的網友來說，確實有些差距，不過有些人認為不必如此綁手綁腳，現今換一顆電池兩三年才換一次也不會太貴，端看個人需求也不用過度追求「電池壽命」延長不延長。